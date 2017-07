Votre animal est-il bien identifié?

Crédit photo : Oriane Wion

À l’inverse de ce que l’on pourrait penser, la période de déménagement n’en est pas une plus marquante aux Services animaliers de la Rive-Sud (SARS), en termes d’abandon d’animaux domestiques. Néanmoins, l’organisme continue de travailler en prévention de telles situations et martèle son message : identifiez vos animaux!

« On ne sent pas la même tendance sur notre territoire qu’à Montréal. Si nous avons une légère hausse d’abandon durant les mois de juin et juillet, nous ne pouvons pas directement l’attribuer aux déménagements. Nous n’avons pas cette information », de rapporter Dr Vincent Paradis, vétérinaire au SARS.

Les villes de Boucherville, Longueuil et Saint-Bruno-de-Montarville sont les principaux partenaires du SARS. Tous tentent de travailler en amont des situations problématiques reliées aux animaux domestiques, plus particulièrement ceux errants. « Nous sommes à travailler avec les municipalités pour intervenir plus sur le terrain, entre autres en organisant des ateliers de micopuçage, souligne Lucie Girard, directrice générale du SARS. Même si l’identification des animaux domestiques est obligatoire, par un règlement municipal, il faut que les citoyens comprennent que cette démarche est une réelle nécessité. Si je n’identifie pas mon animal, est-ce dire qu’il n’est pas important pour moi? »

En 2016, 350 chiens et 1 800 chats ont été abandonnés au SARS, et 400 chiens et 2 000 chats errants apportés parce qu’ils n’étaient pas identifiés. « Par chance, les chiens connaissent un beau taux de retrouvailles. Par contre, seulement 4% des chats sont réclamés, l’autre 96% va à l’adoption parce que nous n’avons pu trouver les propriétaires.»

Les animaux errants, vos meilleurs alliés

Si auparavant, l’euthanasie était une solution rapide pour éradiquer les animaux errants, aujourd’hui elle ne l’est plus. Cette intervention fatale est utilisée qu’en cas extrême : si les animaux sont agonisants ou très dangereux pour être retournés dans leur milieu.

« Un animal errant sera stérilisé et retourné par la suite dans son milieu naturel. Ainsi, nous éliminons les périodes de chaleur, le marquage de territoire par l’urine, les bagarres, etc., explique Dr Paradis. Ce que les citoyens ne savent pas, c’est qu’un animal errant est un véritable allié puisqu’ils chassent pour survivre. Alors les terrains privés ont plus de chance d’être épargnés par les rongeurs, entre autres. »

Pour plus d’information sur la mission et les services du SARS : www.animauxrive-sud.com.