Andréanne Lasalle et Stacy Powell s’illustrent aux Jeux équestres du Québec

Les cavalières Andréanne Lasalle, de Varennes, et Stacy Powell, de Verchères, ont chacune décroché une médaille d’argent en dressage, lors de la finale interrégionale des Jeux équestres du Québec. Grâce à leur performance et à celle d’une vingtaine d’autres cavalières, l’équipe de la Rive-Sud a été couronnée championne.

La 22e finale organisée du 22 au 24 septembre dernier dans le cadre de Caballista par Cheval Québec a accueilli plus 300 cavaliers, 8 équipes régionales, dont la grande favorite, celle de la Rive-Sud.

Andréanne Lasalle

« Je suis super contente, surtout que c’est moi qui ai inventé la chorégraphie. Mais en même temps, je ne veux pas trop me vanter, car nous ne sommes pas plusieurs dans ce niveau de compétition. »

La cavalière de 20 ans a remporté l’argent en dressage, niveau 3, style libre. C’est sa cinquième médaille aux Jeux équestres du Québec, et la plus importante.

La jeune étudiante en agronomie à l’Université McGill aime l’équitation pour entre autres le contact avec le cheval. « C’est un animal imprévisible. Il faut le traiter comme son partenaire dans le sport et développer une relation de respect et de confiance », dit-elle.

Elle pratique l’équitation depuis l’âge de 7 ans et fait de la compétition depuis sept ans. « C’est grâce aux connaissances techniques incroyables et au support moral de ma coach Annick Gauducheau, propriétaire de l’écurie Saint-Laurent dressage, à Verchères, que je parviens à performer dans cette discipline et que j’y prends autant de plaisir. »

Andréanne aimerait éventuellement compétitionner sur le circuit national et peut-être aller aux Olympiques. « C’est un rêve, et ce n’est pas facile d’accès, amis on verra où l’avenir me mènera. »

Stacy Powell

Stacy Powell, de Verchères, fait de l’équitation depuis 11 ans et participe à des compétitions depuis 10 ans. À chaque présence aux Jeux équestres du Québec, à part la première année, elle réussit à monter sur le podium. « Je ne tiens jamais rien pour acquis, car je compétitionne contre les quatre meilleurs de chaque région », dit la cavalière de 21 ans qui a gagné la médaille d’argent en dressage, niveau 3, ouvert.

Cette année, elle montait le cheval qui se nomme Éole, propriété d’Annick Gauducheau, sa coach depuis toujours.

« Cela fait maintenant deux ans que lui et moi faisons équipe et cette année nous avons aussi été sur la scène nationale à deux reprises. Selon moi, ce qu’il y a de plus beau dans le dressage, c’est la capacité de communiquer dans le silence, être tonique dans la souplesse et rendre la complexité simple comme bonjour aux yeux des gens. »

Un art qui se travaille sans fin, c’est ce qu’on appelle une passion!

« Certains ne comprennent pas à quel point l’équitation est un sport exigeant, mais pour faire la comparaison, je sue autant lors de mes cours de boxe que lors d’un cours à cheval… »

L’étudiant en ergothérapie au niveau de la maitrise à l’Université de Sherbrooke rêve, comme toutes les petites filles, dit-elle, d’avoir son propre cheval, « pour lui montrer tous les mouvements. J’attends de terminer mes études pour être capable de le concrétiser. »

Après l’avoir perdu il y a deux ans, la délégation de la Rive-Sud reprend ainsi le titre de championne avec un total de 64 points. Elle a par ailleurs remporté la médaille de bronze en concours complet, épreuves combinées; la médaille d’or en chasse; la médaille d’argent en dressage; et la médaille d’or en équitation.

L’équipe de la Rive-Sud a remporté 30 médailles individuelles. Elle était dirigée par Marie-Hélène Roch, Jade Barsalou, Frédérique Burelle-Jeanotte et Geneviève Blouin.