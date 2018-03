André Beaulieu recherché pour vols de porte-monnaie dans les restaurants

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et Échec au crime demandent l’aide du public afin de localiser un suspect recherché pour vols de porte-monnaie, de cartes de crédit et cartes bancaires. André Beaulieu fait l’objet d’un mandat d’arrestation par le SPAL, le SPVM, la police de Toronto et la police de Calgary.

Il aurait, avec quatre autres suspects déjà appréhendés, commis des vols de porte-monnaie dans les restaurants et aires d’alimentation des centres commerciaux. Ils s’assoient à une table, laissent croire qu’ils attendent quelqu’un, mais ils ciblent les sacoches et manteaux/vestons accrochés aux dossiers de chaises et ils subtilisent les porte-monnaie, les cartes de crédit ou bancaires, même lorsque ceux-ci se trouvent dans les poches intérieures et quittent sans commander. Ils effectuent des changements de numéro d’identification personnel (NIP). Par la suite, ils font diverses transactions et retraits en argent. Ils sont actifs dans la grande région de Montréal, mais également en Ontario, principalement à Toronto.

Les qatre autres suspects sont : David Rossy, Sofiane Mokhtari, Dikoko Emongo et Théo-Zaine Stewart. Ils sont présentement accusés de vol et fraude. Seul André Beaulieu n’a pas encore été arrêté et est toujours recherché par le SPAL, le SPVM, la police de Toronto et celle de Calgary. Il devrait se trouver à Montréal.

Conseils pour éviter de se faire voler son porte-monnaie

Gardez son porte-monnaie/sac à main à la vue et devant soi.

Ne pas mettre son porte-monnaie ou sac à main sur le dossier de votre chaise

Toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à www.echecaucrime.com. Toute personne qui aura transmis de l’information à Échec au crime qui permettra l’arrestation de suspect et/ou la saisie de biens obtenus criminellement pourrait obtenir, sur demande, une récompense pouvant atteindre un montant de 2 000 $.