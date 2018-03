Amorcez le printemps de belle façon en participant au Défi Santé

Crédit photo : Défi Santé

Mars est un mois des plus stimulants car le printemps fait enfin son entrée, mais c’est aussi un mois exigeant étant donné que les effets de la sédentarité prolongée se font sentir vers la fin de l’hiver, ce qui fait que notre niveau d’énergie est souvent au plus bas. Pour nous aider à retrouver notre tonus, le Défi Santé est un outil très efficace puisqu’il est devenu au fil des ans la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec. En effet, depuis sa création en 2005, on a enregistré plus d’un million d’inscriptions et plus de 600 municipalités ont pris part au défi l’an dernier seulement.

Rappelons que le Défi Santé 5/30 Équilibre vise l’atteinte de trois objectifs, seul ou en famille, du 1er au 30 avril prochain. Les inscriptions quant à elles, se déroulent jusqu’au 31 mars et peuvent se faire en cliquant sur le site www.defisante.ca.

De façon plus précise, l’objectif 5, c’est de manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour. Et pour savoir à quoi correspond une portion, le site du Défi Santé explique que c’est un fruit ou un légume moyen de la taille d’une balle de tennis environ; ½ tasse de fruits ou légumes surgelés ou en conserve; ½ tasse de « vrai » jus (non additionné de sucre); ¼ de tasse de fruits séchés; une tasse de légumes en feuille crus ou ½ tasse de légumes cuits.

L’objectif 30, c’est de bouger au moins 30 minutes par jour et, pour les plus jeunes, c’est au moins 60 minutes qui est suggéré.

Finalement, l’objectif Équilibre, c’est de nourrir toutes les sphères de sa vie: travail, amour, loisirs. C’est s’investir dans chacun de ces aspects en s’assurant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C’est aussi être mieux outillé pour faire face aux exigences du quotidien, gérer son stress et avoir des relations enrichissantes avec les autres… et avec soi-même!

Rappelons que bien des municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville invitent leurs citoyens à relever le Défi Santé 2018, dont Sainte-Julie qui offrira plusieurs activités à cette fin et cela débute par un grand « workout » familial qui se tiendra devant l’école secondaire du Grand-Coteau, le dimanche 25 mars de 10 h 30 à 11 h 30.

1- De la motivation : le Défi Santé, c’est un mois de motivation pour manger mieux, bouger plus et avoir un meilleur équilibre de vie… en compagnie de milliers de Québécois!

2- Des prix : vous courez la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts d’une valeur de 15 000 $.

3- Du soutien gratuit : vous profitez entre autres des courriels de motivation hebdomadaires qui proposent des trucs pour mettre l’assiette Défi Santé en vedette à tous les repas.

4- L’application Web : exclusive aux participants, elle est un véritable coaching durant un mois : un outil de suivi des objectifs, des vidéos d’exercices, des menus santé, le Quiz maison santé… et bien d’autres choses encore!

5- Une formule d’inscription souple : on peut s’inscrire en solo ou encore participer en famille pour se motiver davantage. Toutes les formules sont bonnes pour devenir champion de sa santé !

6- Une communauté santé : les participants sont invités à se joindre aux milliers adeptes de la page Facebook et Instagram du Défi Santé : une dynamique communauté virtuelle passionnée par la santé !