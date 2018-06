Amélioration de l’accessibilité sur le chemin du Lac à Boucherville :  travaux de la fin juin à la fin-août

La Ville de Boucherville tient à informer ses citoyens qu’elle procédera à des travaux d’asphaltage et d’ajout de trottoirs sur le chemin du Lac, entre la rue du Moulin et la rue de la Rivière-aux-Pins. Ces travaux visent entre autres à améliorer l’accessibilité à pied et à vélo aux différents plateaux sportifs, au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier ainsi qu’à la bibliothèque municipale.

Ces travaux se dérouleront de la fin juin jusqu’à la fin-août. Le chemin du Lac restera accessible à la circulation locale durant la période des travaux, mais son accès sera difficile. Afin de faciliter le travail des ouvriers, nous sollicitons la coopération des automobilistes qui doivent accéder à ce secteur du lundi au vendredi entre 6 h et 16 h 30 en leur demandant de stationner leur voiture sur les rues à proximité. Les rues suivantes (voir le plan détaillé ci-dessous) sont proposées: de la Rivière-aux-Pins, Jacques-Viau et Pierre-Boucher. La Ville de Boucherville retirera temporairement certains avis d’interdiction afin de permettre le stationnement dans la rue durant cette période. Également, des supports à vélo additionnels seront installés près des bâtiments concernés pour les personnes souhaitant s’y rendre à vélo.

La Ville est désolée des inconvénients causés par cette situation. Pour assurer la tenue d’événements de la municipalité et de plusieurs de ses organismes reconnus, il est requis de réaliser ces travaux durant la période estivale. Nous remercions tous les usagers du secteur pour leur patience et leur compréhension durant les travaux.

Renseignements

Ligne info-travaux : 450 449-8610

HYPERLINK “mailto:genie@boucherville.ca” genie@boucherville.ca

boucherville.ca

(Source : Ville de Boucherville)