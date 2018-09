Alexandra Mignacca remporte l’or

23e finale des Jeux équestres du Québec

L’équipe de la Rive-Sud a terminé au pied du podium avec une quatrième place et 34 points à la 23e finale des Jeux équestres du Québec. L’équipe a remporté quatre médailles de bronze grâce aux performances des cavaliers, dont celle de la Bouchervilloise Alexandra Mignacca.

Âgée de 12 ans, la jeune fille a gagné la médaille d’or en équitation junior C. « Je ne m’y attendais pas du tout. Sur le coup, je n’ai pas vraiment eu de réaction en raison de l’adrénaline, mais lorsque mes amis sont venus me voir, j’ai commencé à pleurer de joie. »

Alexandra pratique l’équitation depuis quatre ans à la Coop équestre de Boucherville avec son entraîneur Marie-Hélène Roch. « Je fais de l’anxiété généralisée et ça m’a beaucoup aidée à passer à travers cela. Ça me rend plus calme et je ne pense plus à rien. Je fais de l’équitation de quatre à cinq fois par semaine et mon but est de continuer très longtemps », mentionne la cavalière.

Organisée dans le cadre de Caballista par Cheval Québec du 21 au 23 septembre au Parc équestre olympique de Bromont, la compétition a accueilli plus 300 cavaliers provenant de neuf régions du Québec.

Les participants et leurs montures ont rivalisé d’adresse lors des compétitions de chasse, d’équitation, de dressage, de saut d’obstacles ainsi que dans le cadre d’épreuves combinées.

Plusieurs cavaliers de la Rive-Sud se sont démarqués au niveau individuel en récoltant dix-huit médailles.

L’équipe de Laval-Lanaudière-Laurentides a dominé la compétition avec 72 points, suivie de l’Estrie (49 points) et du Sud-Ouest (44 points).