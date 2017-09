Alex Turcotte, l’homme fort de Boucherville et du Québec

Il y a un homme fort à Boucherville, et non, il ne s’agit pas d’Hugo Girard, mais plutôt d’Alex Turcotte qui s’est classé troisième au championnat provincial 2017, catégorie poids moyens, c’est-à-dire pesant 198 livres et moins.

Cet événement auquel participait pour la première fois le Bouchervillois se tenait le 9 septembre dans le cadre du Festival Waterloo en force organisé par l’Alliance canadienne des athlètes de force amateurs (ACAFA).

C’est toute une performance pour une première participation puisqu’Alex ne s’était inscrit qu’à la dernière minute, et n’avait donc eu que peu de temps pour s’y préparer.

De dures épreuves

Pour démontrer et mesurer leur force, les hommes forts devaient performer dans quatre épreuves. Pour le yoke, Alex est arrivé deuxième. Il devait transporter à la hauteur des épaules une structure de métal pesant 625 livres sur une distance de 120 pieds. À la seconde épreuve, l’homme fort devait soulever, à répétition, une voiture placée sur une plateforme dont le poids s’approchait des 700 livres. Il a terminé deuxième. Enfin, l’athlète devait aussi prendre dans les mains une pierre d’Atlas, de 150 livres et de 19 pouces de diamètre, pour la passer au-dessus d’une barre qui se trouve à 56 pouces du sol. Il est arrivé troisième.

Cependant en raison d’une blessure, l’athlète n’a pu exécuter une épreuve, ce qui a pour conséquence de diminuer son pointage. « Si j’avais pu faire l’épaulé-jeté, j’aurais fort probablement terminé premier ou deuxième », commente-t-il. Il y a deux ans, Alex s’est infligé une fracture ouverte à l’avant-bras qui a nécessité deux opérations.

Objectif: Championnat canadien

Pour se qualifier au championnat provincial, le kinésiologue de profession avait bien performé à cinq compétitions régionales, dont au réputé Festival d’hommes forts de Warwick où il avait remporté la deuxième place.

L’homme fort de 36 ans espère obtenir son laissez-passer pour le championnat canadien 2018 pour se mesurer ainsi aux meilleurs du pays.

Grand sportif, Alex s’implique dans des sports de puissance depuis l’âge de 13 ans. Il a notamment joué au hockey junior majeur avec l’équipe les Riverains du Collège Charles-Lemoyne. Il occupe maintenant le poste de préparateur physique auprès de cette équipe en plus d’être entraîneur-chef et propriétaire du centre d’entraînement Spécifik Performance, à Longueuil. Il s’entraîne rigoureusement une dizaine d’heures par semaine.