ALÉNA 2.0 —Quelles sont les répercussions pour notre circonscription ?

Crédit photo : iStock

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que monsieur Xavier Barsalou-Duval convie toute la population de la circonscription à un panel d’information et de discussion sous le thème ALÉNA 2.0, et ses effets sur les emplois et les entreprises de la circonscription. La séance se tiendra le 25 octobre, au Novo Centre, 1625, boulevard Lionel-Boulet Varennes, à compter de 19 h.

Pour l’occasion, le député a trié des experts sur le volet, tel M. Dominic Lemieux, directeur adjoint du syndicat des Métallos au Québec, M. Yvon Boucher, président du conseil régional des producteurs de lait de la Montérégie-Est, M. Jean-Robert Lessard, vice-président aux affaires commerciales chez Robert Transport et M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, docteur en socioéconomie du développement, essayiste bien connu et blogueur au Journal de Montréal. L’assemblée fera aussi place à la parole des citoyens qui sont invités à exprimer leurs opinions et poser leurs questions.

Tous ceux qui se sentent interpellés par cet enjeu ou qui veulent en apprendre davantage sur les changements apportés à l’Accord de libre-échange nord-américain et leurs conséquences dans notre quotidien sont les bienvenus.

« On entend sans cesse parler de l’ALÉNA et des accords de libre-échange dans les médias, mais très peu de leurs tenants et aboutissants. En organisant cette soirée où l’on expose différents points de vue, je voulais donner la possibilité à la population de la circonscription de se faire sa propre idée sur ces traités qui peuvent avoir des effets considérables sur notre société », a affirmé le député Xavier Barsalou-Duval.