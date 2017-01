Alain Dumas appuie le Grand spin don de Varennes

À la fin de l‘automne, l’humoriste, animateur et comédien, Monsieur Alain Dumas était de passage au Gym Élitys de Varennes pour rencontrer Jeanne Lemieux, porte-parole du Grand spin don de Varennes. Il tenait à la rencontrer pour l’appuyer dans son rôle de porte-parole. De plus, il voulait discuter avec elle, puisqu’elle venait tout juste de commencer sa rémission de sa Leucémie. Elle a subit des traitements durant 3 ans et elle est maintenant sur la voie de la guérison. Elle tient toujours à appuyer le Grand spin don puisqu’elle aime faire du vélo et que pour elle continuer à aider son prochain et donner au suivant est important. « Je ne suis plus malade, mais il y en a d’autres. Il faut donc amasser encore des dons pour aider les soldats de mes amis malades à combattre les méchants globules dans leur corps. »

Effectivement, le Grand Spin don de Varennes, qui se tiendra le 11 février 2017 au Gym Élitys permet d’amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Le Grand Spin don est une activité de type spinning qui amène les participants à se dépasser, à se remettre en forme et à relever le défi de pédaler durant 1 heure ou 3 heures. Les argents amassés permettront de poser des actions pour prévenir le cancer, de poursuivre les recherches pour tous les cancers, pour toutes les catégories d’âges et de soutenir et améliorer la qualité de vie des gens qui en sont atteints. Vous voulez contribuer à ce succès et avez besoin de plus d’informations, composez le 1 877 222-1665 ou écrivez à l’adresse suivante : llecours@quebec.cancer.ca.