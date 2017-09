Ajout de 205 emplois au secteur des TI d’ici 2020 à Longueuil

Crédit photo : DEL

Spécialisée dans l’analyse de solutions logicielles commerciales, la firme d’envergure mondiale Centre d’évaluation de la technologie (ci-après TEC) s’implante à Longueuil, au 1000, de Sérigny, à la Place Charles-Le Moyne. L’arrivée de ce grand joueur des technologies de l’information et des communications représente l’ajout de 125 emplois à court terme au secteur des TI de l’agglomération de Longueuil et un investissement de 6,5 M$. Accompagné par Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL), TEC déploiera un projet d’intelligence artificielle qui créera 80 emplois, sur un horizon de trois ans.

Une implantation stratégique

« Nous sommes très heureux d’être à Longueuil au milieu du nouveau centre-ville. TEC a plusieurs défis à relever pour assurer son expansion, dont le plus important est lié au recrutement. Nous avons besoin de talent et, pour attirer et retenir ce talent, nous devons offrir un environnement fonctionnel et agréable qui saura supporter notre croissance. Nous trouvons tout ça ici, nos employés sont heureux de ne plus traverser de ponts! », précise M. Yves Payette, président de TEC. L’entreprise accompagne les organisations dans leur choix de solutions informatiques, comme les logiciels de planification de ressources (ERP) ou de gestion de la relation client (CRM), par le biais d’études, d’analyses, de rapports et d’outils d’aide à la décision. L’entreprise s’est dernièrement associée à l’entreprise européenne TendersPage pour faciliter l’accès des entreprises canadiennes aux appels d’offres internationaux. Précisons que TEC réalise près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’international.

Pôle de TI en ébullition

« L’arrivée d’une entreprise d’envergure comme TEC est une preuve tangible du dynamisme et de la vitalité de notre agglomération, qui se positionne comme un pôle économique incontournable. L’effervescence est palpable dans le secteur de la Place Charles-Le Moyne depuis le lancement de la vision centre-ville 2035, et l’implantation de TEC chez nous concrétise notre volonté de créer un lieu synergique où les entreprises technologiques seront au cœur du développement. Bienvenue à Longueuil! », a souligné la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

L’intelligence artificielle : la voie du futur

Composée d’organisations du monde entier dans des secteurs tels que la fabrication, la distribution, les soins de santé, l’énergie, l’éducation, et bien d’autres encore, la clientèle de TEC est en quête constante de rapidité : « TEC redéfinit complètement le cycle de production d’études, par le biais de l’intelligence artificielle. L’entreprise est portée par une vision avant-gardiste et nous sommes fiers de la compter dans le giron de nos quelque 200 entreprises du secteur des TI », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL. TEC permet à sa clientèle de générer en temps réel des écrits spécifiques à leurs besoins, grâce à ce projet novateur. DEL a octroyé 25 000 $ à TEC sous forme de contribution non remboursable pour le déploiement de ce projet innovant évalué à 6,5 M$.

(Source : DEL)