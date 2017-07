Des Airs d’été Desjardins présentent Valaire à Boucherville le 2 août à 19 h 30

Crédit photo : Philippe Arseneault média

Valaire délaisse le Misteur et propose son 5e opus, Oobopopop, où le groove est roi et la soul est reine. Après des tournées locales et européennes couronnées de succès, plusieurs participations à des spectacles prestigieux, les cinq membres de Valaire ont été sacrés bêtes de scène par le public et l’industrie. Leur nouveau spectacle sexy et funky vous invite à faire la fête et à danser.

Place de l’église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin, à Boucherville. Beau temps, mauvais temps ∙ Gratuit!

Apportez votre chaise ou votre couverture.

Fermeture de rue

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens que le mercredi 2 août prochain, entre 18 h et 21 h 30, il y aura fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre les rues De Montbrun et Pierre-Boucher, en raison du spectacle Des Airs d’été Desjardins. L’accès à la marina sera maintenu. Stationnement disponible à l’école orientante l’Impact située au 544, rue Saint-Sacrement.