Agressions sexuelles : d’autres victimes recherchées

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sollicite l’aide du public afin d’identifier des victimes potentielles de Georges Bédard.

Le suspect, âgé de 45 ans, a été reconnu coupable le 23 mars dernier au palais de justice de Longueuil de six chefs d’accusation, soit de contacts sexuels (touche une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans); d’incitation à des contacts sexuels (invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de 16 ans à le toucher; et d’agression sexuelle.

Les agressions se seraient produites entre 2012 et 2014 à Longueuil. La victime, qui faisant partie de l’entourage du suspect, aurait subi des attouchements et des agressions sexuelles à la résidence de l’accusé située à Longueuil. Ces agressions se seraient produites à répétition alors que la victime était âgée de 12 ans, et ce, jusqu’à l’âge de 15 ans.

Des informations, transmises au SPAL, portent à croire que des agressions pourraient avoir eu lieu sur des jeunes filles âgées entre 12 et 18 ans depuis 1995 dans le secteur de Longueuil. Les actes reprochés se seraient déroulés à la résidence du suspect et à d’autres endroits.

Le SPAL demande à toute personne pouvant fournir de l’information sur cet homme de communiquer immédiatement au 450 463-7211. L’appel sera traité en toute confidentialité.