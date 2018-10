Agora métropolitaine 2018 : près de 600 élus, citoyens et experts réfléchiront à l’avenir du Grand Montréal

Près de 600 élus, citoyens et experts se réuniront les 18 et 19 octobre à la TOHU pour la troisième édition de l’Agora métropolitaine. Organisé par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), en collaboration avec une dizaine d’organismes de la société civile, sous le thème « Rassembler, collaborer, réussir », ce rassemblement de deux jours constitue l’un des mécanismes de suivi du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), adopté en 2011 par les 82 municipalités de la CMM. Le maire Jean Martel y participera à titre de conférencier.

« L’Agora métropolitaine est un modèle de participation citoyenne unique en son genre qui suscite intérêt et admiration à travers le monde. Nous pouvons en être fiers ! Elle sera l’occasion de trouver collectivement des solutions concrètes pour protéger notre territoire et améliorer la qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes du Grand Montréal. C’est à l’ensemble du Québec que profitent le rayonnement et le dynamisme de la région métropolitaine. L’Agora mettra à profit l’ambition et l’esprit novateur des citoyens et citoyennes du Grand Montréal dans ce sens », affirme Valérie Plante, présidente de la CMM et mairesse de Montréal.

Précisons que le gouvernement du Québec est le principal partenaire financier de la CMM pour la réalisation de l’Agora métropolitaine 2018 avec une aide financière de 50 000 $ du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

La publication de la dernière édition des Cahiers métropolitains portant sur le Suivi du PMAD 2012-2018, en septembre dernier, a mis en lumière des avancées importantes, notamment en matière d’urbanisation autour des aires TOD (Transit-Oriented-Development), mais aussi plusieurs défis à relever. L’Agora permettra aux acteurs de la société civile et aux élus du Grand Montréal d’avoir une réflexion commune sur l’avancement de la mise en œuvre du PMAD et de trouver des solutions pour atteindre les cibles fixées.

Les groupes partenaires sont l’Union des producteurs agricoles, Héritage Montréal, le Réseau Environnement, l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie, Trajectoire Québec, Vivre en Ville, le Conseil régional de l’environnement de Montréal, le Mouvement Ceinture verte et Culture Montréal, en collaboration avec Culture Montérégie et le Conseil régional de la culture de Laval. Chacun a organisé un atelier afin d’échanger autour de thèmes comme la mobilité durable, la mise en valeur des terres agricoles et la protection du territoire, la gestion des risques d’inondation, la fiscalité municipale, le patrimoine et paysage, le redéveloppement ou encore la culture.