Agnieszka Wnorowska candidate du PLQ dans Verchères: une femme aux multiples passions!

Crédit photo : Courtoisie

À n’en pas douter, Agnieszka Wnorowska est une femme aux multiples passions, que ce soit pour l’équitation et les chevaux, pour le cinéma, mais aussi pour la politique, une passion qu’elle entretien depuis longtemps déjà et qui est à l’origine de son grand saut dans l’arène en vue des élections provinciales du 1er octobre prochain.

Ce n’est pas d’hier que la femme de 41 ans porte fièrement le drapeau unifolié et celui du Québec car elle a longtemps représenté le Canada lors de compétitions équestres internationales, que ce soit à travers le pays ou bien en Europe. Agnieszka Wnorowska a également été juge certifiée lors de grands concours dans ce sport qu’elle affectionne, elle qui a notamment été pendant de nombreuses années directrice et gestionnaire du Centre équestre de Verchères.

Une autre de ses passions est le cinéma et elle a déjà joué des rôles dans plusieurs films, dont la superproduction américaine « 300 » qui a été tournée en partie à Montréal. La résidente de la Rive-Sud a également réalisé plusieurs cascades en étant notamment la doublure de la vedette Charlize Theron dans le long métrage « Flarsky », qui devrait sortir sous peu, en plus d’effectuer à l’occasion des cascades à cheval.

La candidate d’origine polonaise qui se dit avant tout Québécoise dans l’âme détient un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en finance et un certificat en langue française.

À l’écoute

Sa troisième passion l’amène à voir également beaucoup d’action car elle a décidé récemment de se lancer en politique. « C’est un domaine qui m’intéresse depuis mon plus jeune âge, avoue-t-elle. J’ai une amie qui est impliquée dans le domaine politique et j’ai entendu dire qu’il y avait une possibilité de représenter les gens de Verchères. Ça m’intéressait car je suis à l’écoute des gens, je veux par dessus tout aider à apporter des changements alors j’ai décidé de me lancer. »

« Je suis agréablement surprise de la réponse de la population. Les gens sont très gentils et on voit qu’il y a beaucoup de personnes qui sont encore indécises. Dans mes rencontres, les électeurs me posent des questions sur la santé, sur les aînés et aussi sur l’économie. En fait, ils ont des questions sur bien des sujets en général. »

Sur le terrain, elle rappelle entre autres que le gouvernement libéral a rétabli l’équilibre des finances publiques afin de se donner les moyens d’investir davantage dans les priorités. Elle souligne que, depuis mai 2014, plus de 214 600 emplois ont été créés au Québec; que le taux de chômage n’a jamais été aussi bas qu’il l’est depuis plusieurs mois; que plus de 1 000 000 de Québécois ont trouvé un médecin de famille; qu’il y a eu une baisse des impôts, ainsi que des investissements majeurs en santé et en éducation.

En ce qui concerne les enjeux plus locaux, Agnieszka Wnorowska s’engage à soutenir l’élargissement de l’autoroute 30, à favoriser la mise en place de mesures pour offrir un meilleur transport collectif local et à appuyer les projets porteurs comme l’agrandissement des installations portuaires du Port de Montréal à Contrecœur, la zone industrialo-portuaire Contrecœur-Varennes, ainsi que le pôle logistique de transport.

« Je suis appuyé par une très bonne équipe et les gens sentent que je veux les servir! », de conclure la candidate qui négocie le dernier droit de la campagne.