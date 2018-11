Affluence record au Salon des métiers d’art de Boucherville : 6 000 visiteurs

Avec plus de 6 000 visiteurs, le Salon des métiers d’art de Boucherville a connu une édition record en terme de participation. « C’est le double d’entrées comptabilisées comparé aux années antérieures », souligne fièrement la présidente de l’Association des Métiers d’art de Boucherville, Renée Lavoie.

Cette trente-sixième édition, a réussi une fois de plus à mettre à l’honneur les métiers d’art durant la fin de semaine des 2, 3 et 4 novembre au centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Les gens faisaient la queue vendredi soir pour entrer au salon, « alors que le samedi et le dimanche, plusieurs n’avaient même pas la patience d’attendre leur tour pour recevoir un billet de participation aux nombreux tirages », ajoute Mme Lavoie.

Ce record signifie aussi un hommage à un monde de créateurs. Environ 50 artistes et artisans, dont une dizaine de Boucherville, ont ainsi pu partager leur passion pour faire découvrir des créations originales à un public certes nombreux et curieux. Plusieurs disciplines étaient représentées : sculpture, tissage, bijoux, vitrail, peinture sur porcelaine, vêtements d’enfants, maroquinerie, céramique, cartes etc.

Et qui dit plusieurs visiteurs dit également de nombreux achats. « Les ventes ont également doublé. Elles ont atteint certainement les 20 000 $ », commente Mme Lavoie.

Cette popularité est sûrement attribuable à la qualité des objets présentés. Ils avaient tous été soigneusement sélectionnés par un jury. Le salon devenu un événement incontournable avant les Fêtes.