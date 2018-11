Adoption d’un règlement pour acquérir la créance de la SEGB

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le dossier de la Société d’exploitation des glaces de Boucherville (SEGB). Le conseil municipal a adopté la semaine dernière un règlement en vue d’acquérir la créance de la Banque Laurentienne relatif à l’emprunt de la SEGB, gestionnaire du Complexe sportif Duval Auto. Le rachat de cette créance s’élèvera à 17,5 M $. La Ville compte puiser 9 M $ dans ses excédents de fonctionnement et réaliser un emprunt de 8,5 M $ échelonné sur 25 ans. En posant ce geste, la Ville désire assurer le maintien des services et la pérennité des activités qui se tiennent au Complexe sportif Duval Auto. Elle en deviendrait propriétaire si cette option se concrétisait.

En parallèle se tient une autre démarche : la recherche d’un acquéreur de ce complexe sportif qui non seulement devra racheter la créance de l’institution financière mais verra aussi à s’occuper de la gestion des opérations de l’établissement. Un appel d’intérêt a été lancé à cet égard auprès de sept sociétés de gestion d’équipements sportifs du secteur privé. « Nous voulons voir les propositions des tiers et vérifier si ce sera intéressant », a laissé savoir le maire Jean Martel en séance publique. Les taux horaires de location de patinoires feront partie de l’analyse.

Les prochaines étapes dans ce dossier suivront au cours des prochaines semaines. La Ville se donne jusqu’à la mi-décembre pour recevoir des propositions du secteur privé. Elle rendra sa décision à savoir quelle option finale sera privilégiée à la séance du conseil municipal prévue le 14 janvier 2019. « Les utilisateurs du centre ont besoin que ça demeure ouvert », a confirmé M. Martel.

Autres points

Lundi de la semaine dernière, les élus ont entériné le prolongement de l’entente avec le RTL pour les usagers âgés de 65 ans et plus jusqu’à la fin de l’année prochaine.

La conseillère municipale Jacqueline Boubane agira à titre de mairesse suppléante du 1er décembre au 28 février prochain.

Une date à retenir : le conseil municipal déposera le budget 2019 le 10 décembre prochain à l’hôtel de ville.

Le prochain Déjeuner du maire se tiendra le samedi 1er décembre, cette fois à l’hôtel de ville.