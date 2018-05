Des adolescents julievillois élus d’un jour

Crédit photo : Courtoisie

Douze jeunes julievillois ont agi à titre d’élus d’un jour mardi soir en participant au conseil municipal jeunesse, volet adolescents.

Ces élèves de sixième année du primaire et du secondaire ont pu se familiariser avec la politique municipale et se glisser dans la peau d’un élu en participant à deux exercices : le lundi 7 mai, ils ont d’abord pris part à une séance de travail en compagnie de la mairesse et des conseillers, pour ensuite tenir une courte assemblée publique spéciale le lendemain soir, tout juste avant la séance publique régulière. Ils ont alors présenté un projet au public à tour de rôle en plus d’être invités à signer le livre d’or et de recevoir un cadeau souvenir.

Pour participer au conseil municipal jeunesse, ces jeunes ont d’abord soumis leur candidature en expliquant leurs motivations et en proposant un projet à soumettre au public dans le cadre d’un exercice démocratique. Les participants étaient les suivants :

• Ariane Dubuc, mairesse élue par ses pairs du conseil municipal jeunesse

• Catherine Bérubé, conseillère, district de la Belle-Rivière – Ringuet

• Gabrielle Bérubé, conseillère, district du Moulin

• Élizabeth Blais, conseillère, district de la Vallée

• Mélodie Colpron, district du Rucher

• Félix Boulianne, conseiller, district du Vieux-Village

• Mathilde Brière, district de l’Arc-en-Ciel

• Arielle Malenfant, district de la Montagne

• Ilias Zari, conseiller, district du Bonheur

• Marilou Poirier, district de l’Harmonie

• Yixin Hu, conseillère, district de la Clairière

• Alycia Riendeau, conseillère, district du Ruisseau

C’est Arielle Malenfant qui a remporté le iPad mini tiré au sort parmi les participants. Les photos de la soirée sont en ligne sur la page Facebook officielle de la Ville de Sainte-Julie.

Les 11 et 12 juin prochains, ce sera au tour des élèves âgés de 10 à 12 ans d’expérimenter une séance de conseil municipal. Plusieurs projets proposés lors des conseils municipaux jeunesse ont été réalisés ces dernières années.