Des activités à ne pas manquer à la 2e édition de la Semaine des aînés

La Ville de Boucherville, en collaboration avec la commission des aînés, convie les citoyens à la 2e édition de la Semaine des aînés qui se tiendra du 25 septembre au 1er octobre prochains. Encore cette année, plusieurs organismes de Boucherville se sont unis afin de faire découvrir ou redécouvrir leurs activités culturelles, sportives et sociales. Que ce soit entre amis ou en solo, profitez de cette semaine mettant à l’honneur les aînés pour participer aux nombreuses activités!

Activités spéciales des organisations reconnues

Du 25 au 27 septembre prochains, différents organismes reconnus offrent diverses activités sportives, sociales et culturelles. Venez découvrir les activités d’Entr’ainés actifs, du Carrefour des aînés, du Centre d’action bénévole de Boucherville, de la FADOQ, de l’Université du Troisième âge, d’Action santé 50 ans et plus et du Cercle des Fermières Boucherville.

Pour en savoir davantage sur la programmation complète des activités offertes par ces organismes, consultez le boucherville.ca/semaineaines.

Le bal des aînés

À la demande générale, le bal des aînés est de retour cette année. La Ville de Boucherville vous convie à une soirée dansante le 30 septembre prochain à 19 h 30. C’est au son de la musique entraînante du CHIC BIG BAND, orchestre de style Ballroom, composé de quinze musiciens aux cuivres, cordes et percussions et d’une chanteuse que nous vous invitons à venir célébrer.

Une nouveauté cette année, il vous sera possible de former un groupe de huit (8) personnes et de réserver une table. Faites vite, les places sont limitées!

Pour le plaisir de danser, sortez votre habit, votre belle robe, ou venez vous amuser en toute simplicité! Les billets sont disponibles au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois au coût de 5 $, taxes incluses. Ce billet sera échangeable contre une consommation au cours de la soirée.

Une pièce de théâtre pour et par les aînés

En collaboration avec le Club Lion de Boucherville, la municipalité est fière de présenter, le 1er octobre prochain à 13 h 30, le Théâtre des Aînés de Charlesbourg. Sous la thématique «Le droit d’être vieux», les comédiens aborderont avec humour différents défis auxquels les aînés peuvent faire face au quotidien. Les billets sont disponibles au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois au coût de 3 $, taxes incluses.

Informations, inscription et organismes participants

Pour en savoir davantage sur les organisations reconnues participantes et les activités proposées, visitez le boucherville.ca/semaineaines ou visitez l’un des bâtiments municipaux afin de vous procurer la programmation complète.

Pour réserver votre place à l’une ou l’autre de ces activités, communiquez avec la ligne Info-Loisirs au 450 449-8640.

(Source : Ville de Boucherville)