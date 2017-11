Les acteurs économiques de l’ombre

Le 15 novembre dernier, la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC MY) a dévoilé le Portrait de l’impact socioéconomique des organismes communautaires de ses membres qui œuvrent dans les six municipalités de la MRC, soit Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

Des 27 membres ciblés, 22 ont répondu en tout ou en partie au questionnaire et les données recueillies se réfèrent aux rapports d’activité 2015-2016 des organismes communautaires répondants. Ce portrait s’avère un outil intéressant pour démontrer notamment l’impact de l’apport économique des organismes communautaires sur le territoire, ce qui est rarement souligné.

À l’inverse, l’impact sociocommunautaire des organismes, lui, n’est plus à démontrer. À ce sujet, même si la MRC de Marguerite-D’Youville est considérée comme « riche », il n’en demeure pas moins que toutes les six municipalités sont touchées à un degré ou à un autre par la précarité et la pauvreté d’une partie de leur population.

Ainsi, le portrait démontre que les 22 répondants ont directement soutenu 6 150 personnes différentes dans la dernière année (4 100 femmes et 2 050 hommes), soit 7,9 % des 77 550 habitants du territoire selon le recensement de 2016. Les secteurs principaux d’activités et de services de ces organismes communautaires sont l’action bénévole (18 %), l’enfance et la famille (18 %), les adolescents et les jeunes adultes (14 %), l’hébergement, le dépannage et le logement (9 %), la santé mentale (9 %) ainsi que l’employabilité et l’insertion sociale (9 %).

Seize de ces organismes répondants ont été en mesure de répertorier 693 bénévoles. Parmi eux, treize organismes ont affirmé que leurs bénévoles avaient cumulé 56 264 heures de bénévolat dans la dernière année, ce qui, au salaire minimum, représenterait une masse salariale totale de 632 981 $.

L’étude a permis de constater une fois de plus que les organismes doivent en faire toujours plus avec moins, une situation que tous les membres déplorent depuis nombre d’années… Aussi, dans Marguerite-D’Youville, les bénévoles sont vieillissants (60 % d’entre eux ayant plus de 56 ans), ce qui permet de croire que des défis de renouvellement des bénévoles sont à prévoir dans les prochaines années.

Un rouage économique méconnu

Le portrait a également la particularité de faire ressortir qu’ils sont des acteurs économiques de l’ombre. Ainsi, le budget total pour l’ensemble des organismes communautaires répondants est de 8 954 251 $. La masse salariale représente 73 % de leur budget, ce qui représente un investissement total de 6 549 254 $ pour une année seulement, alors que près de 90 % de leurs employés demeurent dans la MRC.

Les responsables rappellent que les retombées financières des organismes communautaires sont rarement considérées dans l’apport d’un territoire. En plus de payer des ressources humaines et des locaux dans la région, 86,67 % des répondants favorisent l’achat local. Aussi, douze membres ont pu chiffrer avec exactitude des revenus provenant de la vente de biens et de services totalisant 3 069 429 $, montants qui seront réinvestis dans l’économie locale et dans les organismes pour le développement socioéconomique du territoire.

Ce portrait pourra aider à faire changer les perceptions, espèrent les responsables, dont Jean-François Lessard, agent de développement. « Il faut faire changer cette perception que le milieu communautaire est un milieu de “quêteux”. Quand, par exemple, une compagnie d’asphaltage reçoit un contrat pour refaire une route gouvernementale, on ne dit pas qu’elle a eu une subvention, mais qu’elle a un contrat. Nous aussi, nous avons un poids économique et nous rendons des services à la population. Nos subventions peuvent être vues comme des “contrats sociaux” et ça peut aider à changer lentement les perceptions. »