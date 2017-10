Abandon du projet de pipeline Énergie Est : « C’est une grande victoire pour le Québec ! », estime Xavier Barsalou-Duval

Crédit photo : Cremtl

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et chef parlementaire du Bloc Québécois, Xavier Barsalou-Duval, a réagi à l’annonce de TransCanada d’abandonner le projet de pipeline Énergie Est.

« C’est rare qu’on se réveille avec une si bonne nouvelle en matière d’environnement! », s’est exclamé Xavier Barsalou-Duval d’entrée de jeu. « Cette décision, c’est la victoire du mouvement citoyen et des groupes environnementaux qui n’ont jamais cessé de demander des études sur l’impact réel du projet, notamment sur l’émission de gaz à effet de serre (GES). Le Bloc Québécois est fier d’avoir mené la lutte aux côtés des opposants du projet. C’est un combat que nous avons mené ensemble et que nous avons gagné pour tout le Québec et pour les générations à venir », a poursuivi M. Barsalou-Duval.

« Le gouvernement canadien n’a jamais été à l’écoute des Québécois dans ce dossier », a-t-il ajouté. « S’il avait écouté les inquiétudes parfaitement légitimes de la population et des groupes environnementaux, jamais nous n’aurions eu à mener une aussi longue lutte contre ce gouvernement à la solde de l’industrie pétrolière. C’est la même chose pour les autres partis fédéralistes qui, par leur complaisance et leur à-plat-ventrisme, ne se sont jamais tenus debout devant TransCanada », a rappelé le député.

« Depuis plus de deux ans, nous menons cette lutte aux côtés des Québécois et des groupes environnementaux. Je les remercie et les félicite pour leur engagement. C’est uniquement grâce à leur vigilance et leur détermination si nous pouvons tous crier victoire aujourd’hui », a conclu M. Barsalou-Duval.