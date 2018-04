À l’image des ados, la Maison des jeunes de Varennes grandit et se transforme!

Crédit photo : Courtoisie

La Maison des jeunes de Varennes est bien à l’image de ses ados : elle grandit et se transforme à une vitesse plutôt étonnante!

Il y en a eu des changements à la MDJ depuis seulement deux ans, comme un jeune en pleine croissance, mais l’organisme ne se « cherche » pas, comme c’est souvent le cas à cette période de la vie, il a trouvé sa voie : être au service de celles et ceux qui cognent à sa porte.

Avec l’arrivée de Yanick Legault au poste de directeur en 2015, la première phase de changements a été très visible: on a repeint les lieux pour que ce soit plus dynamique, on a vidé la salle de débarras pour faire plus de place pour les jeunes et l’on a transformé une salle de réunion en lieu d’études pour eux.

La deuxième phase a été peut-être moins visible, mais elle a aussi été très spectaculaire. « Nous avons envoyé six appels de projets pour du financement et nous avons reçu cinq réponses favorables. Le financement de la MDJ a presque doublé! Les sommes amassées avec l’autofinancement et les subventions pour les projets totalisent plus de 200 000 $ », explique Yanick Legault.

Aujourd’hui

Parmi les nouveaux programmes, il y a le Café de la Commune, c’est-à-dire une réponse aux besoins d’intégration du marché du travail qui n’est pas toujours facile pour certains. Au chalet du parc de la Commune, des jeunes vendent donc des boissons et des aliments aux visiteurs. L’an dernier, on a ajouté un volet à ce projet qui permettra d’accueillir jusqu’à 24 jeunes âgés de 16 à 21 ans. À la suite de leur passage au Café, ils seront ensuite dirigés vers un stage en milieu de travail d’une durée de 12 semaines.

Le programme tandem 30-60 est axé sur la persévérance scolaire, car les dirigeants de l’organisme se sont aperçus que de plus en plus d’élèves ont de la difficulté dans leurs études. Il est intéressant de noter à ce sujet que les locaux de la MDJ sont situés à l’école secondaire le Carrefour et c’est très symbolique, car elle est d’une certaine façon un complément efficace de l’établissement scolaire et elle aide les jeunes à trouver une motivation supplémentaire pour leurs études.

Le programme Agir ensemble a été mis en place pour prévenir l’intimidation et il s’articule autour de deux actions centrales, soit le développement d’un site Internet et la réalisation d’une mobilisation électronique. C’est ainsi que plus de 240 élèves et professeurs de l’école ont mis leur photo sur le site afin d’aider à briser le sentiment d’impuissance des victimes puisqu’ils seront à même de constater que des centaines de jeunes faisant partie de leur milieu scolaire sont sensibles à leur détresse.

La victime d’intimidation pourra donc croiser régulièrement dans les corridors des élèves qui pourront la soutenir et l’encourager pour que cesse cette malheureuse situation. Le programme a connu un beau succès et il est fort possible que ce modèle puisse servir à d’autres établissements scolaires du niveau secondaire, mais aussi primaire.

Génération 2.0 quant à lui est une initiative régionale qui regroupe les maisons des jeunes de Contrecoeur, Verchères, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Boucherville. Le programme a comme objectif de briser les stéréotypes entre les générations en favorisant la réalisation d’activités regroupant des adolescents et des personnes plus âgées en s’associant notamment à différents groupes communautaires comme la Fadoq de Varennes, le Centre d’action bénévole et le CHSLD de Lajemmerais.

Finalement, dans le cadre du programme Ado de vélo, la MDJ a aménagé un atelier de mécanique afin de servir de terrain d’exploration dans le développement de compétences et d’habiletés manuelles des jeunes, avec la participation financière de la Ville de Varennes ainsi qu’avec la collaboration de Marc Desmarais de chez Desmarais Sports. Il est à noter qu’on vise aussi à développer d’ici 2019 une flotte de vélo-partage spécifiquement pour les adolescents de la communauté. À suivre!

Et demain

Et il y a beaucoup de projets à venir pour les mois à venir, dont Alter ego. En 2007, la MDJ a donné la parole aux adolescentes qui se sont exprimées sur l’hypersexualisation de la société. Ces mêmes filles, dix ans plus tard, échangeront avec les jeunes d’aujourd’hui pour voir si les choses ont changé et pour parler de l’égalité hommes-femmes. Ce programme devrait donner lieu à un documentaire, un jeu et aussi un journal interne.

Finalement, en septembre prochain, le projet de Club de tennis de table avec achat d’un lanceur de balles de ping-pong automatique viendra bonifier le volet récréatif offert à la Maison des jeunes de Varennes.

« C’est important de croire à leurs projets, explique le directeur. J’ai une équipe super compétente alors nous pouvons accueillir tous les jeunes qui viennent ici. Il n’y a pas de filtre, pas de sélection; ont les accueille comme ils sont et où ils en sont. »

« Je rencontre souvent des anciens quand je fais des commissions et je réalise qu’ils sont restés attachés à la Maison des jeunes de Varennes; il y a un fort sentiment d’appartenance. Quand j’ai besoin d’un coup de main, ce n’est pas rare qu’il y ait des mains qui se lèvent sur Facebook par exemple pour me dire qu’ils seront là! »

« On est des créateurs d’opportunités. Nous voulons juste trouver le potentiel de nos jeunes et on ne va jamais arrêter d’essayer de les aider à trouver leur voie, c’est sûr! », de lancer Yanick Legault avec un large sourire.