À la découverte des archives de la Maison de la Congrégation à Longueuil

175e anniversaire des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie

Les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie soulignent cette année leur 175e anniversaire de présence au Québec en proposant une exposition d’archives ayant pour thème Éduquer pour libérer à la Maison de la Congrégation, à Longueuil, tout près de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue. Cet événement, inauguré la semaine dernière en présence de nombreux invités, se poursuivra tout au long de l’année, voire jusqu’au 25 janvier 2019.

L’équipe du service des archives de la communauté a effectué des recherches de taille pour élaborer cette exposition. L’idée centrale a consisté à illuster à travers les époques les oeuvres auxquelles les Soeurs ont contribué et leur impact dans les milieux où elles étaient établies. Outre le Québec, il s’agit de l’Ontario, du Manitoba et de l’État de l’Orégon, chez nos voisins du Sud, sans oublier le Pérou, le Brésil et le Japon. Les divers documents présentés sous cadre vitré ou présentoirs dans la salle d’exposition prennent différentes formes : illustrations, photos, pièces ou autres. Des notes explicatives accompagnent cette variété d’archives bien conservées malgré les années.

Lors de l’inauguration, les responsables des archives ont présenté aux visiteurs les premières chroniques de la Congrégation datant de 1843, un volumineux journal qui décrit les activités du couvent initial. Le précieux document est dans un état de conservation impeccable en dépit de ses 175 ans.

La conseillère générale Lorna Cooney a invité le public à visiter l’exposition et à participer aux activités prévues durant cette année anniversaire. Pour y avoir accès, il faut prendre rendez-vous en composant le 450 651-8104, poste 0 ou en écrivant à reception@snjm.org. En temps régulier, les visites sont offertes du mardi au vendredi tandis que durant la saison estivale, elles ont lieu du mercredi au dimanche. Les classes d’élèves sont les bienvenues. La Maison de la Congrégation est située au 80, rue Saint-Charles Est, à Longueuil.