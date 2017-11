À Contrecoeur, le père Noël rock!

Crédit photo : Courtoisie

Le fondateur de l’événement Le père Noël rock, Jimmy-Raymond Lacroix (aussi connu sous le nom de Tonton Ninou), a eu rapidement une petite idée de la popularité de son activité familiale quand il se faisait demander, en plein mois de septembre, si Le père Noël rock reviendrait, alors qu’il y avait, rappelez-vous, des journées tellement chaudes à ce moment-là qu’on aurait cru que l’été avait déménagé! Il faut dire que la dernière édition avait attiré près de 600 personnes au centre multifonctionnel de Contrecoeur et son passage avait été des plus remarqués.

Alors, oui, petits et grands pourront s’amuser encore cette année puisque le sympathique bonhomme rouge sera à Contrecoeur le dimanche 19 novembre prochain, de 12 h 30 à 16 h 30.

Les enfants de 3 à 12 ans seront invités à participer à de multiples ateliers et jeux animés par plusieurs organismes locaux. Comme c’est maintenant la tradition, le Tonton Ninou Rock Band présentera ensuite son spectacle Le père Noël rock, un spectacle multimédia hautement festif pour toute la famille.

Il est à noter qu’à la fin du spectacle, les enfants pourront rencontrer le père Nöel et se faire photographier avec lui pour garder un précieux souvenir. Aussi, il y aura plus d’une quarantaine de prix de présence qui seront distribués au cours de la journée. L’entrée est gratuite à l’événement organisé par la Maison de la famille Joli-Coeur, la Maison des Jeunes, la Ville de Contrecoeur, Culture C ainsi que Jimmy-Raymond Lacroix.

Des dons en argent ou des denrées non périssables sont bienvenus et ils seront remis au Centre d’action bénévole de Contrecoeur. Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site web au www.leperenoelrock.com ou téléphoner au 450 587-5750.