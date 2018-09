« À cœur vaillant »: une exposition pour les artistes de Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du programme municipal d’achat d’œuvres d’art, la Ville de Contrecœur et Culture C invitent les artistes de Contrecœur à soumettre leur candidature afin de participer à l’exposition « À cœur vaillant », présentée du 29 novembre au 16 décembre 2019, à la Maison Lenoblet-du-Plessis (4752, route Marie-Victorin, à Contrecœur). Cette exposition vise non seulement à faire connaître et promouvoir le talent et la créativité des artistes d’ici, mais aussi à sélectionner les deux œuvres qui seront achetées par la Ville dans le cadre de son Programme d’achat d’œuvres d’art.

Un jury indépendant formé d’un élu du conseil municipal, d’un administrateur de Culture C et d’un artiste professionnel se chargera de faire une recommandation pour l’achat d’une œuvre auprès du conseil municipal. La deuxième œuvre acquise sera le coup de cœur des visiteurs qui pourront voter tout au long de l’exposition. Le dévoilement des deux œuvres qui s’ajouteront à la collection municipale se fera le dimanche 16 décembre 2018.

La date limite pour soumettre sa candidature est le 2 novembre 2018. Le dépôt des œuvres se fera le 27 novembre entre 13 h et 18 h. La reprise des œuvres se fera le 17 décembre entre 13 h et 18 h.

Afin d’obtenir de plus amples renseignements, connaître les conditions à respecter pour pouvoir s’inscrire ou pour remplir le formulaire d’inscription, rendez-vous sur le www.ville.contrecoeur.qc.ca, dans l’onglet Loisir et culture, Programme d’achat d’œuvres d’art.