À 14 ans, Simon Lusignan est un espoir pour les ligues majeures

Baseball

Il n’a que 14 ans et, déjà, il a été approché par les Yankees de New York. Le Varennois Simon Lusignan est un espoir pour évoluer dans les ligues majeures.

Étudiant en sport-études à De Mortagne, Simon s’entraîne depuis le mois de janvier avec l’Académie de Baseball du Canada (ABC), le programme d’excellence de Baseball Québec. Plus jeune joueur du groupe des 19 ans et moins, il a finalement accepté l’invitation qui lui avait été faite à trois reprises.

Il flirte avec les ligues majeures

En octobre dernier, Simon a participé au « Tournament 12 (T12) », un tournoi organisé à Toronto qui regroupe les 160 meilleurs joueurs canadiens dans le but de permettre aux recruteurs des ligues majeures d’observer les joueurs en vue d’éventuels repêchages.

« J’étais avec les “Futurs”, une équipe formée par l’Académie des Blue Jays de Toronto formée des 20 meilleurs prospects du Canada âgés de 16 ans et moins. On jouait contre une autre équipe du Canada, dans la catégorie de 19 ans et moins. Entre deux parties, je marchais dans le Rogers Centre lorsqu’un homme m’a abordé et m’a posé plusieurs questions. Il m’a donné sa carte, c’était un dépisteur des Nationals de Washington. Le lendemain matin, j’ai reçu un appel d’un recruteur des Yankees de New York qui m’annonçait que j’avais été choisi pour lancer en demi-finale avec l’équipe du Québec. Ça m’a fait chaud au cœur et j’ai apprécié l’opportunité qu’ils m’ont donnée. J’étais super excité et j’ai bien performé », raconte le lanceur qui était le plus jeune joueur de son équipe.

Un collège américain

Le jeune athlète aspire à une carrière dans le baseball majeur. Il souhaite être accepté dans un collège américain et a bon espoir d’être un jour repêché dans une ligue majeure.

Simon, dont les exploits ont récemment été soulignés par la Ville de Varennes, a commencé à jouer au baseball à l’âge de 6 ans pour l’équipe locale, ensuite pour les Gouverneurs de Lajemmerais au niveau pee wee 2A et pour les Patriotes, dans le midget 3A. Maintenant, il s’entraîne tous les après-midi au complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal, avec l’ABC.

En mars prochain, il s’envolera vers la Floride où il disputera des matchs contre des équipes américaines.