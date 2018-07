Crédit photo : Courtoisie

La vente d’espaces publicitaires sur des napperons du restaurant Akhira auprès de plusieurs annonceurs a permis à Promotion Guifo inc. de remettre 900 $ au mouvement scout de Saint-Amable. Merci à toutes les entreprises participantes ! Le grand tirage de 10 000$ a été gagné par Michel Favreau et le certificat voyage de 2 500$ par Jean-Claude Dalpé.

Pour plus d’information au sujet du 64e Groupe Scout de Saint-Amable, visitez leur site Internet : http://www.scoutst-amable.org/

Les inscriptions au Groupe Scout pour la saison 2018/2019 se font maintenant en ligne ou auront lieu, mercredi 5 septembre 2018, de 19 h 30 à 21 h 30 au Centre communautaire, situé 1444, rue Principale.