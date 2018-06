90 ans et en grande forme !

Réjane Villeneuve soufflera ses 90 bougies aujourd’hui, le 19 juin.

« Se rendre à l’âge de 90 ans est un exploit en soi, mais avoir la superbe forme physique et mentale de Mme Villeneuve est remarquable ! Elle sera probablement fêtée durant tout le mois de juin, car elle a de nombreux amis et voisins qui l’aiment et l’admirent », souligne Mélania Bussière.

La nonagénaire habite Boucherville depuis 1981. Elle suit des cours d’aqua-forme tous les lundis et mercredis depuis plus de 35 ans. Les jeudis, elle joue aux quilles, alors que les vendredis de la saison hivernale, elle patine. En plus de ses marches quotidiennes, Mme Villeneuve fait plus de 1000 km de vélo durant l’été. Toujours selon Mme Bussière, la fêtée « possède une mémoire phénoménale, un franc parler et un sens de l’humour qui fait rire même un public des plus sérieux.

Cette dame au cœur jeune adore la mode, surtout les souliers rouges, et elle raffole des chats. De nature enjouée, Mme Villeneuve est un exemple pour tous.»