880 participants au Duathlon-Triathlon de Boucherville

Sous un soleil radieux et une confortable température, 880 athlètes de tous les âges et de tous les niveaux ont participé au Duathlon-Triathlon de Boucherville le dimanche 1er octobre dernier. Cette deuxième édition a été couronnée de succès.

L’événement, dont les différents départs étaient donnés au parc Pierre-Laporte, était bonifié cette année avec la mise en place d’épreuves de triathlon rendue possible grâce à l’ouverture du Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier.

Il accueillait également, pour la première fois, la Coupe Québec Duathlon sur distance sprint avec sillonnage. Cette épreuve servait de qualification pour les Championnats du monde 2018 au Danemark.

Le maire Jean Martel qui a participé au Triathlon dans la catégorie Olympique était satisfait. « Ça fait 18 ans que je rêvais d’organiser un triathlon. Tout s’est bien déroulé, et la belle température était de plus au rendez-vous pour cet événement qui a deux objectifs : faire la promotion des saines habitudes de vie et redonner aux suivants », a mentionné M. Martel visiblement heureux d’avoir réussi les trois épreuves du triathlon aux côtés de son ami d’enfance Sylvain Millette. « À 50 ans, nous étions sur la ligne de départ ensemble, et nous sommes arrivés tous les deux en même temps !»

L’événement sportif et caritatif a permis à la Ville de partager les dons reçus en parts égales entre trois organismes humanitaires de Boucherville. Le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier ont chacun reçu un chèque de 14 000 $.

Le Duathlon-Triathlon s’est tenu sous la présidence d’honneur de la Bouchervilloise Sandrine Mainville, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio lors de l’épreuve du relais féminin 4 x 100 m libre.

Gagnants dans les différentes catégories

Triathlon Olympique

Féminin

Ophelie Coughlan

Cynthia Lafleur

Julie Bissonnette

Masculin

Éric Gauvin

Gabriel Brousseau Demers

Andrew Smith

Triathlon Olympique ‒ Équipe

LES DÉBUTANTS

KNIGHTS TRIATHLON

TRITONS

Triathlon Sprint

Féminin

Laurence Bourque

Ariane Fecteau

Marylène Dubois

Masculin

Sacha Cavelier

Sébastien Charron

François Tessier

Triathlon Sprint ‒ Équipe

AMIS DE FRED

LES ORANGES

ÉQUIPE CORALIE LEVESQUE

Triathlon Sprint. Entreprise

SPORTS EX 1

PRATT 4 : ZEN TEAM

AGROPUR

Triathlon Découverte

Féminin

Christine ROY

Angèle Bernier

Lisanne Gélinas

Masculin

Mario Fuoco

Jean-Luc Hamelin

Danny Gagne

Triathlon U15

Féminin

Sarah Descombes

Anne-France Boule

Catherine Descombes

Masculin

Mederic Racine

Brandon Amaral

Damian Amaral

Triathlon U13

Femmes

Megane Tardif

Coralie Boulianne

Angelika Roy Proulx

Masculin

Charles Arsenault

Raphaël Gariepy

Theo Vanwolvelaer

Triathlon U11

Féminin

Annabelle Gariepy

Marianne Beaumier

Melody Macias

Masculin

Antoine Arsenault

Felix Poitras

Zacharya Elaiss

Triathlon U9

Féminin

Alycia Dugal

Laura Arsenault

Florence Boucher

Masculin

Noah Leclerc

Olivier Blanchette

Duathlon Olympique

Féminin

Camille Paquet Julia Cavanagh F

Lily Poulin

Masculin

Jocelyn Brule

Yannick Béland

Duathlon Olympique ‒ Équipe

LE MUR DU COUREUR

TEAM RIVE-SUD

ARGON18 RIVE-NORD

Duathlon Sprint

Féminin

Isabelle Leclerc

Christine Escobar

Ariane Bijould

Masculin

Eric Desjardins

Xavier Gallant

Duathlon Sprint ‒ Équipe

GREEN MACHINE

TEAM HAMEL

PAS LOIN DERRIÈRE

Duathlon Sprint Entreprise

ABBVARENNES2

ABBVARENNES1

ESPACE PHYSIO FORME

Duathlon Sprint Coupe Québec

Féminin

Sandrine Veillette

Catherine Vaillancourt

Beatrice Gilbert

Masculin

Jesse Bauer

Mathieu Despatie

Serge Laforge

Duathlon Découverte

Féminin

Dominic La Manna

Véronique Dion

Claudelle Perreault

Masculin

Antoine Barabe

Patrick Doray

Zacharie Barabe

Duathlon U15

Féminin

Amelie Letendre

Katherine Bernier-Lavigne

Masculin

Mathis Laforge

Duathlon U13

Féminin

Emma-Jeanne Marchand

Blanche Duchastel-Pare

Masculin

Félix Hamel

Mathias Lirette

Louis-Felix Thibault

Duathlon U11

Féminin

Émilie Latourelle

Sarah Lapointe

Anaïs Côté

Masculin

Jeremy Brûlé

Éloi Thibodeau

Jeremy Lavoie

Duathlon U9

Féminin

Agathe Closson Giguère

Émilie Chaput-Faucher

Masculin

Loik Corbeil

Noah Brûlé

Michael Therrien