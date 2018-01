740 M$ pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation des écoles

Crédit photo : iStock

Même si les élections provinciales sont prévues pour cet automne seulement, les annonces ministérielles se multiplient en ce début d’année et l’une des plus récentes concerne le monde scolaire. Ainsi, le 15 janvier dernier, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, a fait savoir que des investissements de près de 740 millions de dollars sont prévus afin d’assurer le maintien en bon état ainsi que la réhabilitation des établissements scolaires à travers la province. Ces sommes permettront aux commissions scolaires d’entreprendre 2 071 projets de rénovation dans 1 282 écoles au cours de la saison des travaux, soit cet été.

Le ministre a précisé que, des 740 millions de dollars annoncés, 724 millions proviennent des mesures visant le maintien des bâtiments et la résorption du déficit de maintien pour l’année scolaire 2017-2018. Il a notamment expliqué que la rénovation des infrastructures scolaires peut notamment inclure la mise aux normes de bâtiments, la réfection de toitures, le remplacement de portes, de même que l’amélioration du système de chauffage, de ventilation ou de plomberie.

Notons en terminant qu’un montant de 15 millions de dollars a été mis dès maintenant à la disposition de l’ensemble des commissions scolaires pour la réalisation de travaux à caractère urgent, mais non couverts par les mesures habituelles de maintien d’actifs immobiliers. Il a donné comme exemple des travaux de peinture, de remplacement de portes de casiers d’élève, de fenêtres défectueuses, de poignées de porte, le changement de tuiles de plancher ou de plafond suspendu, qui pourront donc être réalisés.

Au moment d’aller sous presse, le montant qui sera alloué aux commissions scolaires de la Montérégie, dont la Commission scolaire des Patriotes, n’était pas encore connu.