71 pompiers honorés pour 20 et 30 ans de service

Soixante et onze pompiers du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) ont été honorés le 28 novembre dernier au Centre Marcel-Dulude, à Saint-Bruno-de-Montarville.

C’est un total de 49 pompiers ayant cumulé 20 ans de service, et 22 autres qui en sont à 30 ans de loyaux services envers la communauté qui ont été accueillis sur la scène le mercredi 28 novembre. « Les pompiers œuvrent chaque jour à la sécurité et au mieux-être de la population. Ils assurent notre protection tout autant qu’ils contribuent au vivre ensemble de notre communauté. Tout comme moi, les 427 000 résidents de l’agglomération de Longueuil peuvent compter sur eux dans les situations les plus difficiles, ces situations où, bien souvent, leur écoute, leur altruisme et leur compréhension font toute la différence », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Le maître de cérémonie et directeur du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil, Jean Melançon, a tenu à ajouter : « Je suis fier de leur rendre hommage pour la ténacité dont ils ont fait preuve tout au long de leur carrière et à souligner leur apport à la quiétude de tous les citoyens de l’agglomération. Félicitations à tous les récipiendaires! ».

La médaille

La médaille de pompiers pour services distingués a été créée le 29 août 1985 pour honorer les membres d’un service d’incendie canadien qui ont cumulé 20 ans de service, dont 10 ans au moins dans des fonctions qui comportent des risques potentiels, et qui travaillent depuis la création de la médaille ou après. Les services distingués se définissent par une conduite irréprochable et un travail effectué avec zèle et efficacité.

Source : Communiqué de presse, Ville de Longueuil