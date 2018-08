70 000 $ de plus à la MRC de Marguerite-D’Youville pour soutenir le développement régional

Crédit photo : MRC

La campagne électorale est à peine déclenchée et, comme par hasard, les annonces se multiplient aux quatre coins de la province, notamment dans la région… C’est ainsi que le gouvernement du Québec a ajouté une somme de 1 367 648 $ au Fonds de développement des territoires (FDT) pour les MRC de la Montérégie afin de les appuyer dans la réalisation de projets visant à stimuler le développement local et régional.

L’annonce a été faite le 17 août dernier par la ministre responsable de la région de la Montérégie, Lucie Charlebois, au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux.

Rappelons que le Fonds de développement des territoires a été institué pour appuyer les municipalités régionales de comté (MRC) et les organismes équivalents dans l’exercice de leur compétence en développement local et régional. Pour sa première année d’application, en 2015-2016, le FDT a été doté d’une enveloppe de 100 M$. Selon l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016 2019, cette enveloppe a augmenté à 105 M$ en 2018 et sera portée à 115 M$ en 2019.

C’est la MRC qui assume la gestion du FDT. Il lui appartient de cibler ses propres priorités d’intervention et de mettre en place ses politiques de soutien à son milieu. Conformément à l’entente conclue entre le gouvernement et les MRC, ces dernières peuvent recourir au FDT pour des mesures portant notamment sur : la réalisation de leurs mandats au regard de la planification de l’aménagement et du développement de leur territoire; le soutien aux municipalités locales en matière d’expertise professionnelle ou en ce qui concerne le partage de services (domaine social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre); la promotion et le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise; la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie; l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement; le soutien au développement rural.

« Je suis particulièrement heureux de constater que la MRC de Marguerite-d’Youville bénéficiera d’un ajout de fonds de plus de 70 000 $, portant à plus de 580 000 $ la somme qui lui est octroyée pour le développement économique, social et culturel de son territoire, et la prospérité et le bien-être de ses citoyens », a déclaré à ce sujet Pierre Moreau, député de Châteauguay et ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.