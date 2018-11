6e édition du Défi des Pères Noël le 24 novembre à Boucherville

Le désormais traditionnel Défi des Pères Noël reviendra en force le samedi 24 novembre à Boucherville. Cette activité-bénéfice de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher en sera à sa sixième édition. Cette fois, pour animer la journée, les organisateurs ont fait appel à l’ancienne marcheuse canadienne Tina Poitras qui a participé dans le passé à deux Jeux olympiques d’été, Barcelone en1992 et Atlanta, quatre ans plus tard.

Comme le veut la formule usuelle, les participants portent fièrement un costume de Père Noël durant les marches ou les courses auxquelles ils se sont inscrits. Les parcours comprennent des marches de 2 et 5 km, des courses pour les enfants de 1 et 2 km; quant aux courses pour adultes, trois distances sont offertes : 3,5 km, 5 km et 10 km. S’ajoute d’autre part une course spéciale de 2 km pour les enfants qui participent au projet avec les écoles.

Puisque cet événement a pour objectif d’amasser des fonds, les recettes serviront à la poursuite du programme Bouge Plus Mange Mieux mis en place par l’équipe du Dr François Chagnon, médecin spécialiste au service de chirurgie bariatrique de l’Hôpital Pierre-Boucher. Ce programme vise un partenariat avec plusieurs écoles de niveau primaire et secondaire afin de stimuler les jeunes sédentaires ou peu actifs à bouger et leur fournir de meilleures habitudes alimentaires dès le plus jeune âge.

Les départs du Défi des Pères Noël commenceront dès 12 h 30 près de l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville. Il reste à souhaiter que le soleil soit de la partie et que le temps soit agréable. Le boulevard Marie-Victorin sera fermé à la circulation de 11 h à 17 h, entre la rue Pierre-Boucher et la rue D’Argenson.

Date limite des inscriptions : le mercredi 15 novembre à eric.bronsard@cegepmontpetit.ca