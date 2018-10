680 000 $ de stupéfiants : importante perquisition

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé à une perquisition en lien avec le trafic de stupéfiants, hier matin. La valeur totale de la saisie dépasse les 680 000 $.

De l’information reçue du public a permis aux enquêteurs de découvrir

un entrepôt à Marieville, qui servait à la fabrication de la méthamphétamine.

Plus de huit mandats de perquisition ont été exécutés et ont permis la saisie de :

– Une presse à pilules, qui, à plein régime, pouvait produire 7500 comprimés à l’heure;

– 53 100 comprimés de méthamphétamine;

– 152 grammes de cocaïne;

– 316 grammes de crack;

– 253 grammes de hashish;

– 179.8 kg de caféine;

– 13.65 kg de mélange de méthamphétamine et 8,25 kg de méthamphétamine pure;

– Trois véhicules en biens infractionnels;

– Une arme chargée de calibre 303 et un poing américain.

Un homme de 25 ans a été arrêté et devra répondre à des accusations de trafic et de fabrication de stupéfiants.