625 M$ d’investissements sur le réseau routier de la Montérégie, mais rien pour désengorger l’autoroute 30…

Crédit photo : iStock

Le gouvernement du Québec a fait savoir qu’il investira 624 956 000 $ sur le réseau routier de la Montérégie au cours des deux prochaines années. Sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, aucun projet d’importance n’est prévu et, surtout, aucune mesure n’a été annoncée pour désengorger l’autoroute 30…

Lors de cette présentation, il a été souligné que le ministère des Transports du Québec (MTQ) posera des gestes pour préserver les infrastructures, que ce soit en réparant ou en remplaçant des ponts et des ponceaux, par le scellement de fissures ou le rehaussement d’accotements par l’ajout de gravier. On a donné comme exemple la reconstruction du pont Brodeur situé au-dessus du ruisseau à l’Ours, sur la route 227 à Saint-Jean-Baptiste.

D’autres sommes sont prévues pour l’amélioration du réseau routier, notamment par le réaménagement de carrefours, l’ajout de voies de virage ou par le redressement de courbes. Notons à ce sujet le projet de protection des berges de la route 133 dans le secteur de Saint-Denis-sur-Richelieu, qui est en préparation, ainsi que celui du réaménagement de l’intersection de la route 139 et de la rue Brodeur, à Saint-Alphonse-de-Granby.

On a indiqué également que d’autres interventions sur le réseau viseront à assurer un roulement plus confortable, notamment par des travaux d’asphaltage de tout type, mais aussi par la reconstruction de la fondation de routes. On a précisé sur ce point que le MTQ reconstruira la chaussée de l’autoroute 30 à Saint-Roch-de-Richelieu sur 6 km, ce qui constitue la deuxième phase de ce projet entrepris en 2015. L’autoroute 20 entre Mont-Saint-Hilaire et Saint-Hyacinthe sera asphaltée sur une distance de 11 km ainsi que la route 138, sur 3 km, entre la rue Hébert et l’autoroute 30, à Mercier.

Il est à noter que, sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville, aucun projet d’envergure n’est planifié.

Une requête maintes fois exprimée

Au lendemain de la présentation, la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) a salué les investissements annoncés sur le réseau routier de la Montérégie, notamment le réasphaltage de la route 134, de la route 112, jusqu’aux bretelles du pont Jacques-Cartier. Du même souffle, l’organisme a toutefois déploré qu’il n’y ait aucun investissement annoncé pour désengorger l’autoroute 30, une requête maintes fois exprimée par nombre d’élus de la région.

« Actuellement, il est déjà très difficile de circuler sur l’autoroute 30 pour les automobilistes et les camionneurs », a martelé Catherine Brault, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud. « Très bientôt, nous pourrons compter sur des projets porteurs sur la Rive-Sud, comme le REM et le développement du Port de Montréal à Contrecoeur. C’est à l’avantage de tous de s’arrimer avec l’ensemble des projets, afin d’assurer la fluidité des transports des personnes et des marchandises. On doit mettre l’emphase sur l’autoroute 30 pour que tous ces projets soient créateurs de richesse pour l’économie de la Rive-Sud », a-t-elle rappelé.

« Je souhaite que le gouvernement nous entende et prenne des actions rapides avant que la situation se détériore avec les grands projets annoncés. Je peux vous assurer que la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud surveille le dossier de près et qu’au nom des entreprises, elle parlera haut et fort pour faire bouger les choses.»