600 joueuses de ringuette lancent et comptent

La ringuette était à l’honneur du 16 au 21 janvier derniers alors que se tenait la 33e édition du tournoi de Boucherville au Complexe sportif Duval Auto.

Deuxième plus important au Québec, le tournoi a attiré plus de 600 joueuses venues de partout au Québec, et même de Mississauga, en Ontario.

Pas moins de cent parties ont été disputées par les 63 équipes présentes. Les équipes de Boucherville ont fait belle figure en remportant les médailles d’or dans les catégories Inter A et junior B. Sainte-Julie a décroché l’or dans la catégorie atome A, et Longueuil a obtenu la première position dans open A. Cent cinquante bénévoles ont œuvré au bon déroulement de l’événement.

L’organisation de ringuette réunit à Boucherville quelque 200 joueuses âgées de 4 à 40 ans.