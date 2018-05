Une 5e édition réussie pour le Party de filles dans un garage

Crédit photo : Courtoisie

La 5e édition du Party de filles dans un garage a eu lieu jeudi le 10 mai au concessionnaire BMW Sainte-Julie. La soirée dédiée à lever des fonds pour le

centre des naissances de la Fondation de l’Hôpital Pierre-Boucher a permis de récolter une

somme de 35 000$, un montant record.

Un retour très attendu

Encore cette année, l’événement Party de filles dans un garage revenait s’installer chez

BMW Sainte-Julie. Plus de 250 personnes se sont déplacées afin de contribuer à la cause.

L’événement, qui attire toujours de nombreux participants, affichait presque complet et

réunissait principalement la communauté d’affaires féminine de la rive-sud. Seulement

quelques billets étaient disponibles pour les hommes, comme le veut la tradition. Chaque

année, la Fondation se fixe un nouvel objectif. C’est mission réussie pour cette année

encore avec un montant record de 35 000$.

Que de nouveautés pour cette 5e édition

La soirée s’est déroulée sous forme de cocktail dînatoire aux allures chic . Le retour de l’allée

magasinage a été apprécié par les dames et les restaurants locaux ont ravis les plus

épicuriens. Pour souligner la 5e édition de l’événement, plusieurs nouveautés attendaient

les invités. Un nouveau présentateur officiel: BMO – Banque de Montréal, qui a remis des

prix de présence en argent à trois chanceux. Le Club Med, en collaboration avec Voyages

Transat, a également récompensé l’un des invités en offrant un voyage tout compris. Les

lots disponibles à l’encan silencieux ont quant à eux permis de récolter davantage de fonds.

Une cause qui touche beaucoup

Les fonds récoltés contribuent à la concrétisation de projets prioritaires de l’Hôpital

Pierre-Boucher pour le bénéfice ultime des patients et de leurs familles. Gaétan

Courchesne, VPDG de BMW Sainte-Julie et membre du comité organisateur de la soirée

soulignait qu’il était très heureux d’accueillir l’événement pour une 5e édition. Une soirée

organisée pour les invités, mais surtout pour une cause qui lui tient vraiment à coeur, le

pavillon des naissances de l’hôpital Pierre-Boucher. Lors de son discours, il a mentionné

que: « Moi-même père de deux enfants, je suis heureux de contribuer au bien-être des

familles en devenir de la région ».