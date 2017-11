Le 5e Défi des pères Noël attire près de 600 participants à Boucherville

Près de 600 coureurs et marcheurs ont participé à l’un ou l’autre des différents parcours à la 5e édition du Défi des pères Noël, une activité-bénéfice organisée au profit de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher le samedi 18 novembre dernier. Comme le veut la formule usuelle, les participants étaient tous costumés aux couleurs du célèbre personnage à la longue barbe blanche. Cette année, la course de 5 km est celle qui a attiré le plus grand nombre de personnes inscrites au défi. Environ 150 coureurs ont choisi ce parcours. À l’opposé, la plus longue distance, soit 21,1 km, n’a regroupé qu’une vingtaine de coureurs. Ces braves ont toutefois surmonté l’épreuve avec succès alors que le mercure se situait sous la barre de zéro.

Au terme de la journée, les organisateurs ont dévoilé les recettes de l’activité. soit quelque 26 000 $. Ils étaient très heureux de ce résultat qui a été beaucoup plus élevé que l’an dernier ( 15 000 $). Grâce à ces fonds, le département bariatrique de l’hôpital Pierre-Boucher, dirigé par le Dr François Chagnon, en collaboration avec le Centre sportif Édouard-Montpetit, pourra développer le programme « Bouge Plus Mange Mieux » afin d’aider les jeunes de la région à avoir une vie active et saine ainsi que les patients opérés. L’école primaire Gentilly et l’école secondaire Jacques-Rousseau, à Longueuil, ont déjà mis ce programme en place à leur établissement. Celui-ci s’inscrit dans la promotion des saines habitudes de vie.

Un peu d’échauffement avant de se lancer dans l’épreuve.