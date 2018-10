550 personnes à la Grande marche, à Varennes et à Saint-Amable

Environ 500 personnes ont envahi les parcs de la Commune à Varennes, et Le Rocher, à Saint-Amable pour participer à la Grande marche de 5 km.

L’événement était organisé par les municipalités dans le cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie et avec la collaboration de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Il visait à promouvoir la pratique d’activités physiques pour le maintien et l’amélioration de la santé, tant physique que mentale.

La quatrième édition de la Grande Marche organisée dans 75 villes du Québec a attiré au total quelque 54 000 personnes, soit 24 000 de plus que l’an dernier.

À Saint-Amable, les 300 marcheurs réunis au parc Le Rocher, dimanche, ont par ailleurs pu profiter d’une ambiance de l’halloween. À Varennes, l’événement avait lieu au parc de la Commune, samedi dernier.