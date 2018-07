51 M$ pour agrandir Service alimentaire Gordon

Québec accorde un prêt de 8 M$

Service alimentaire Gordon investira 51 M$ pour agrandir son centre de distribution à Boucherville.

Ce projet d’expansion bénéficiera d’un prêt remboursable sans intérêt de 8 M$ accordé par le gouvernement du Québec, ainsi qu’une contribution financière de 146 160 $ destinée à la formation de sa main d’œuvre.

La superficie d’entreposage de l’entreprise passera de 200 0000 à 300 0000 pieds carrés, et le projet permettra la création de 35 emplois dans la région de la Montérégie.

L’entreprise présente au Québec depuis 1996, est active dans le secteur de la distribution de produits alimentaires et non alimentaires. Elle joue un rôle clé dans la chaîne d’approvisionnement des réseaux de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions du Québec

Le prêt de 8 M$, autorisé dans le cadre du programme ESSOR, permettra également d’améliorer la chaîne de froid et d’automatiser une partie du processus d’expédition du centre de distribution. La contribution de 146 160 $, qui provient du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, servira à financer la mise en œuvre d’un plan de formation à l’intention des nouveaux employés de l’entreprise.

« Service alimentaire Gordon a connu une forte croissance ces dernières années. Ce projet d’agrandissement était donc rendu nécessaire pour répondre adéquatement à la demande de sa clientèle. L’essor de l’entreprise contribuera de surcroît à la vigueur de l’économie montérégienne », a déclaré la députée de Laporte et whip en chef du gouvernement, Nicole Ménard, alors qu’elle faisait l’annonce du prêt.