50 ans de fierté au cégep Édouard-Montpetit

Crédit photo : cegep Édouard-Montpetit

Il y a un demi-siècle, le 14 septembre 1967, naissait à Longueuil le cégep Édouard-Montpetit, l’un des 1ers établissements du réseau collégial. Il joint sa voix à celles des 48 collèges publics québécois afin de célébrer son 50e anniversaire de création.

Pour souligner ce moment historique du plus grand Cégep au monde, le clocher, héritage de l’Externat classique, situé au campus de Longueuil, a fait résonner ses cloches 50 fois dès 8 h le 14 septembre dernier. Ce coup d’envoi symbolique a lancé les festivités auxquelles étaient conviés les étudiants, les employés ainsi que la communauté au cours de l’année scolaire 2017-2018.

« Le 50e anniversaire du Cégep est une occasion unique de marquer d’une pierre blanche l’évolution, le dynamisme et le caractère innovant de notre établissement d’enseignement supérieur, affirme M. Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit et directeur de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA). Nous sommes très fiers de convier l’ensemble de la communauté à cette grande fête, qui propose une série d’activités sur les thèmes du souvenir, de la reconnaissance et de l’avenir. Cette programmation spéciale met en lumière les réalisations et les distinctions du Cégep, en plus de reconnaître l’apport de nos membres et des bâtisseurs d’hier et d’aujourd’hui qui ont contribué à la renommée de notre institution. »

Une programmation riche en histoire

La bibliothèque du campus de Longueuil offre une exposition permanente sur les 50 ans des cégeps. La bibliothèque de l’ÉNA ouvre quant à elle ses portes sur les 50 ans d’histoire de l’École nationale, qui célébrait un demi-siècle d’existence en 2015.

Une multitude d’activités aux couleurs du 50e

Au total, une soixantaine d’activités organisées par les différentes directions du Cégep ou les départements d’études battront leur plein au cours de l’année. Parmi celles-ci, on compte une œuvre interactive et unique réalisée par les professeurs de Techniques d’intégration multimédia, des soirées retrouvailles réunissant des anciens diplômés ainsi qu’un Photomaton Les visages d’Édouard, où mille et un portraits d’étudiants et de membres du personnel pris en photos formeront des mosaïques qui viendront habiller les murs des deux campus. Enfin, l’inauguration d’un arboretum, la mise en terre d’une capsule temporelle ainsi que le dévoilement du nouveau plan stratégique 2018-2023 viendront clôturer en beauté les festivités.

Quant au Centre sportif, qui célèbre cette année son 35e anniversaire de création, il invitera le public à essayer sans frais ses installations et ses activités sportives à l’occasion de Portes ouvertes spéciales qui se tiendront les 24 et 26 octobre 2017. D’autres activités grand public s’ajouteront au cours de l’année.

Des activités d’envergure organisées par la Fédération des cégeps

Le Cégep participera également à des activités et événements organisés par la Fédération des cégeps visant à mettre en lumière la contribution des cégeps à l’essor du Québec. On compte notamment des capsules vidéo de personnalités provenant de différents domaines qui témoigneront de leur passage déterminant au cégep. Le projet ÉducArt, en collaboration avec le Musée des beaux-arts, permettra au public de découvrir les projets créatifs de chaque cégep conçus à partir d’une œuvre d’art de leur collection permanente. Enfin, des finissants de Cégep en spectacle s’illustreront à l’occasion du grand spectacle L’OSM célèbre les 50 ans des cégeps, le 30 novembre 2017. Pour en savoir plus sur la programmation de la Fédération des cégeps, visitez le www.fedecegeps.qc.ca

(Source : cégep Édouard-Montpetit)