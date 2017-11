4e édition du salon Explo-carrières de la Commission scolaire des patriotes le 28 novembre

C’est avec plaisir que la Commission scolaire des patriotes (CSP) invite les parents et élèves du secondaire de l’ensemble de son territoire à participer à l’Explo-carrières qui aura lieu le mardi 28 novembre prochain, de 18 h à 21 h, à l’école secondaire De Mortagne, située au 955, boulevard De Montarville, à Boucherville.

Cet événement d’envergure, qui en est à sa 4e édition, s’adresse plus précisément aux élèves de 3e à 5e secondaire fréquentant une école de la CSP. Mis sur pied par une équipe de conseillères d’orientation de la CSP, il a pour but de faire découvrir aux jeunes différents établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires. À l’image d’un Salon de l’éducation, l’Explo-carrières sera l’occasion pour eux de rencontrer les représentants des divers établissements, de recueillir de l’information et d’explorer les différents choix de carrière qui s’offrent à eux. La visite des nombreux kiosques qui seront sur place leur permettra d’obtenir des réponses à plusieurs de leurs questions.

La liste des 70 exposants qui seront présents lors de cette soirée est disponible sur le site Web de la CSP : csp.ca/explocarrieres.

(Source : Commission scolaire des patriotes)