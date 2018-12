4e édition du concert de Noël au parc Cartier-Richard à Contrecoeur

Crédit photo : iStock

Pour une quatrième année consécutive, Culture C et l’entreprise Grantech invitent la population de Contrecœur et des environs à venir assister à un concert de Noël qui sera présenté le 19 décembre prochain à 19 h au parc Cartier-Richard.

Comme l’explique Guillaume Ducharme-Désilets, président de l’organisme Culture C, « cet événement se veut un clin d’œil aux rassemblements spontanés qu’on pouvait observer autrefois à la sortie de la messe de minuit. Il s’agit donc d’un concert qui vise avant tout le plaisir de se regrouper et de partager un moment ensemble ».

Bien que le concert s’articule principalement autour des chants traditionnels de Noël, les organisateurs s’assurent d’ajouter un élément de nouveauté à chaque édition. Cette année, un trio à cordes accompagnera les quelque 25 chanteurs et musiciens qui participeront au spectacle. Il s’agit aussi de la toute dernière activité présentée dans le cadre des festivités entourant le 350e anniversaire de Contrecœur, ce que souhaite souligner M. Ducharme-Désilets. « À la fin de cette année grandiose et riche en émotions, nous souhaitions inviter les artistes locaux qui ont pris part à cette grande fête à remonter sur scène avec nous ». Le groupe Lilas l’bon temps (Fête nationale), le chanteur Éric Bernier (Rendez-vous du parc Cartier-Richard) et les Mouches du Capitaine (Diableries) ont d’ailleurs confirmé leur présence. Notons que la Maison des jeunes de Contrecœur sera aussi sur place pour offrir du café et du chocolat chaud aux spectateurs et que le parc Cartier-Richard sera illuminé pour l’occasion.

Comme à l’habitude, une première représentation du spectacle sera offerte en après-midi aux résidents du Centre d’hébergement de Contrecœur. C’est Stéphan Gosselin, gérant des opérations pour l’entreprise Grantech, qui a eu cette idée et qui a approché Culture C pour la réaliser. Grantech souhaitait offrir un concert pour la clientèle du centre, qui n’a pas toujours la mobilité ou l’état de santé permettant d’aller assister à ce type d’activité.