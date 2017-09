La 4e édition du Circuit bleu de la Fondation Charles-Bruneau a permis d’amasser 200 000 $

Crédit photo : Michel Beauregard

Activité-bénéfice consistant en une longue randonnée en kayak autour de l’île de Montréal, la quatrième édition du Circuit bleu de la Fondation Charles-Bruneau s’est avérée une fois de plus un très grand succès. Quelque 70 participants de différents groupes d’âge ont pagayé environ 110 km sur quatre jours, relevant ce défi avec brio. Parmi le groupe figuraient trois Bouchervillois qui ont choisi d’épouser cette cause : Mathieu Verreault, Nicolas Valence et Rock Robitaille. Ce dernier était le chef guide kayakiste du groupe.

Les membres de cette expédition avaient pris le départ au Quai du parc René-Lévesque, à Lachine. Ils sont arrivés à destination en fin d’après-midi le samedi 17 courant à l’île Grosbois du parc des Îles-de-Boucherville très heureux d’avoir accompli cette excursion sur le fleuve d’autant plus que les recettes se sont élevées à quelque 200 000 $. L’argent amassé sert à la recherche en hémato-oncologie pédiatrique.

« Quelle magnifique 4e édition nous avons eue! Je repars, encore une fois, avec le cœur et la tête remplis de moments magiques. Même le soleil et la chaleur étaient de la partie! », a ajouté Mylène Paquette, porte-parole de l’événement.