40 membres d’organismes de Saint-Amable formés à l’utilisation d’un défibrillateur

Crédit photo : Courtoisie

À la suite de l’installation d’un défibrillateur au centre communautaire de Saint-Amable, la Municipalité a offert aux membres des associations utilisatrices de cette salle, une formation Cardio-Secours de 2 h 30 pour savoir utiliser l’appareil et comprendre son fonctionnement. Ce sont 40 membres du Club de l’Âge d’Or, du Cercle de Fermières et des Chevaliers de Colomb qui ont assisté à cette formation selon les normes de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC,

Cette initiative a été réalisée sous l’impulsion du Club de l’Âge d’Or de Saint-Amable, qui souhaitait équiper d’un défibrillateur le centre communautaire, où se déroulent leurs activités hebdomadaires. Le conseil municipal a accueilli cette demande très favorablement et trouvait important que les utilisateurs les plus fréquents de la salle soient formés à l’utilisation de l’appareil pour maximiser les chances de survie en cas d’arrêt cardiorespiratoire.

La formation a été dispensée par des membres de l’Association des Premiers Répondants du Québec qui sont instructeurs de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. En plus de savoir utiliser un défibrillateur et comprendre son fonctionnement, cette formation Cardio-Secours permet aussi d’apprendre la réanimation cardiorespiratoire, le dégagement des voies respiratoires obstruées, reconnaître les signes et symptômes de l’angine, l’infarctus, l’accident vasculaire cérébral et l’ischémie cérébrale transitoire. Une carte de compétence de la Fondation a été délivrée à tous les participants pour le niveau de cours suivi.

Saint-Amable compte désormais quatre bâtiments municipaux équipés d’un défibrillateur accessible durant les heures d’ouverture : la bibliothèque, le chalet du Parc Le Rocher, la piscine et le centre communautaire.

À propos de l’Association des Premiers Répondants du Québec (APRQ)

L’Association des Premiers Répondants du Québec, établie à Saint-Amable, a été créée en 2015 pour concourir à des milieux de vie plus sécuritaire. Elle s’est donné plusieurs missions dont celle de dispenser des formations de secourisme au grand public. Elle compte plusieurs membres qui sont instructeurs de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et qui organisent des sessions de formations privées, de groupe et en entreprise. Pour plus d’information, visitez le site Internet www.premiersrepondants.ca, suivez la page Facebook www.facebook.com/premiersrepondantssaintamable, ou communiquez avec l’APRQ à premiersrepondants@outlook.com ou au 514 715-2603.