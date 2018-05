Le 3e Marathon SSQ de Longueuil attire 3700 participants

Crédit photo : Ville de Longueuil

En dépit du temps maussade, quelque 3700 coureurs et marcheurs ont relevé le défi du 3e Marathon SSQ de Longueuil avec brio le dimanche 20 mai dernier. Le coup de départ des différentes courses se tenait au Colisée Jean-Béliveau, tout près du parc Michel-Chartrand. L’atmosphère était enjouée! L’événement s’inscrivait à l’intérieur du Festival des 36 h en action, qui, lui, se déroulait sur deux jours.

Du côté des hommes, le coureur Samuel Trudel a remporté les grands honneurs pour une troisième année consécutive en terminant le parcours du 42,2 km en 2 heures 31 minutes et 29 secondes. Cet athlète a, de ce fait, amélioré son temps de passage de 3 minutes et 57 secondes, comparativement à l’édition précédente. Quant à Véronique Lebœuf, elle a franchi le fil d’arrivée avec un temps de 3 heures 21 minutes 02 secondes, ce qui lui a valu la première position chez les femmes.

« Je suis très heureuse d’avoir assisté à cette épreuve sportive de haut calibre pour une 3e année. On peut assurément dire que la fièvre de la course s’empare de Longueuil et je tiens à féliciter tous les participants pour leur rigueur et leurs efforts qui ont grandement porté leurs fruits. Le marathon conclut en beauté le Festival des 36 h en action durant lequel les saines habitudes de vie ont été à l’honneur », a soutenu la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Résultats

Gagnants ─ 42,2 km

Hommes : Samuel Trudel (2:31:29), David Savard-Gagnon (2:36:00) et Olivier Roy-Baillargeon (2:36:57)

Femmes : Véronique Lebœuf (3:21:02), Lucie Turcotte (3:22:11) et Mélanie Tancrède (3:31:16)

Gagnants ─ 21,1 km

Hommes : Kimba Djado Abdoul Aziz (1:10:35), Alvaro Cueto (1:16:08) et Alain Chantal (1:18:13)

Femmes : Isabelle Rouleau (1:24:51), Caroline Poitras (1:27:47) et Marie-Claude Le Sauteur (1:29:09)

Gagnants ─ 10 km

Hommes : Matthieu Visser (34:11), Mohamed Hanink (35:52) et Benjamin Daunoravicius (36:16)

Femmes : Catherine Paul (38:50), Marie-Caroline Côté (39:44) et Josianne Bouchard (42:11)

Gagnants ─ 5 km

Hommes : Baghdad Rachem (15:27), Simon Lambert-Lemay (16:14) et Kimba Djado Abdoul Aziz à égalité avec Simon Bernier (16:19)

Femmes : Annie Laperle (18:58), Catherine Royer (19:03) et Maude Tremblay (20:08)

Gagnants ─ 3,5 km

Hommes : Stéphane Charles (12:21), Balthazar Boudreau (14:31) et Jonathan Garcia (15:11)

Femmes : Isabelle Rochon (15:58), Arianne Kirouac (16:42) et Melissa Laberge (18 :02)

Gagnants ─ 1 km

Hommes : Nicolas Galopin (6:06), Thomas Robert (6:09) et Fabrice Billette (6:12)

Femmes : Missy Roy (6:52), Alycia Dugal (6:53) et Solene Mavoungou (7:06)