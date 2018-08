3e édition du concours de recyclage de piles d’ENvironnement JEUnesse

Pour une troisième année, ENvironnement JEUnesse et Appel à Recycler renouvellent le concours provincial de recyclage de piles dans les écoles, les cégeps et les collèges québécois.

« Alors qu’un Canadien(ne) sur quatre jette des piles dans les ordures, le concours permet de sensibiliser toute une génération à l’importance de recycler les piles et les batteries », explique Catherine Gauthier, directrice générale chez ENvironnement JEUnesse.

« Notre mission comporte un volet important d’information, d’éducation et de sensibilisation de la population en ce qui concerne le recyclage des piles et des batteries. Notre objectif est non seulement de les détourner des sites d’enfouissement, mais il consiste aussi à informer le citoyen sur comment le faire et ce, de façon responsable et sécuritaire », explique Stéphanie Foster, Spécialiste Marketing, Communications & projets spéciaux chez Appel à Recycler.

Des résultats impressionnants et sans précédent

« Et les résultats sont impressionnants. En 2017-2018, plus de 220 établissements avaient pris part au concours, permettant d’amasser plus de 50 tonnes de piles et de batteries », ajoute Madame Foster.

L’année dernière, avec 195 000 élèves et étudiant(e)s participant dans 16 régions du Québec, le concours a rapidement pris de l’ampleur. « Cette collecte provinciale de piles et de batteries dans les écoles et les cégeps a connu un succès sans précédent, et ce, grâce à des milliers d’élèves et d’étudiant(e)s à travers la province », exprimait Madame Gauthier à la clôture de la précédente édition.

À titre d’exemple, l’École du Tremplin dans la MRC de Bellechasse ne comptait que 136 élèves et a réussi à amasser plus de 6 tonnes de piles à elle seule !

Des bourses comme moteur de projets environnementaux

Cette année, 18 bourses seront offertes aux établissements participants pour un total de 11 750 $. Ces fonds permettront aux établissements de réaliser un projet à caractère environnemental, propulsant ainsi l’action des jeunes en environnement.

« La sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux, dont la gestion écologique des déchets, combinée à des projets formateurs est au cœur de notre mission », affirme Madame Gauthier. « Les jeunes peuvent être un véritable moteur de changement, et notre rôle est de leur offrir les moyens de concrétiser leurs pistes de solution pour une meilleure protection de l’environnement. »

Comment participer au concours ?

Pour participer, les établissements scolaires et collégiaux doivent s’inscrire en ligne entre le 1er août 2018 et le 1er novembre 2018. L’inscription est gratuite, et la participation de l’établissement ne requiert aucun frais. Le concours s’étend du 1er août 2018 au 12 avril 2019.

Comme nouveauté cette année, plusieurs catégories ont été créées en fonction de la taille des établissements. De plus, des prix de participation ont été ajoutés afin de motiver les élèves et les étudiant(e)s tout au long de l’année scolaire.

(Source : ENvironnement JEUnesse)