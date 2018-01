388 participants au concours Le plus beau souvenir des fêtes du journal La Relève

Crédit photo : iStock

Durant les mois de novembre et décembre dernier, le journal La Relève a invité la population à participer à son concours intitulé Le plus beau souvenir des fêtes. Au total, 388 personnes y ont participé. Celles-ci avaient la chance de gagner une carte-cadeau variant entre 50 $ et 100 $ échangeable chez certains commerces de la région.

Voici la liste des gagnants :

Céline Gauvreau (Varennes) – 100 $ Joaillier Octeau, horloger

Claire Vanier (Boucherville) – 100 $ Les délices de Laurence

Claudette Octeau (Varennes) – 100 $ STR Micro

Micheline Beauchamp (Varennes) – 50 $ Chez Tante Azélie

Sandra Poulin (Boucherville) – 100 $ traiteur Le Goûtillon

Valérie Marleau (Sainte-Julie) – 50 $ Aux Tapis Nadon inc.

Janie Lépine (Boucherville) – 100 $ Deschamps Chevrolet Buick Cadillac GMC

Félicitations aux gagnantes!