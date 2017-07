38 350 $ à la Ville de Varennes pour favoriser le vieillissement actif des aînés

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA), le Gouvernement du Québec a accordé récemment une aide financière de 38 350 $ à la Ville de Varennes afin de financer un projet sur son territoire visant à favoriser le vieillissement actif de sa population.

Ce montant permettra de payer en partie le circuit d’entraînement Treckfit aménagé en 2015 le long du sentier nature dans le parc Saint-Charles. Le parcours comprend essentiellement des bancs de parc, dans la section située entre le Jardin des citoyens et la rue Jules-Phaneuf.

Ce circuit propose une série d’exercices musculaires à effectuer de manière successive en y intercalant des séquences de marche ou de jogging, alors que des panneaux informatifs présentent les séquences d’exercices à suivre.

Bien qu’il soit idéal pour les aînés, il s’adresse aussi à toute la famille. Le parcours situé entre la rue Jules-Phaneuf vers la rue Robert comprend également un circuit d’entraînement plus intense utilisant des bancs de parc, auquel s’ajoutent des panneaux d’information sur l’environnement naturel du parc (végétaux, animaux et autres).

Il est à noter qu’à l’entrée de la rue Robert, des stations d’exercices avec structures ergonomiques permettent un entraînement physique sécuritaire en plein air et les citoyens sont invités à relever l’épreuve en complétant la série des trente-deux exercices proposés.

Lieux accueillants et adaptés

Soulignons que trois municipalités ont bénéficié de cette aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA), soit Saint-Barnabé-Sud, Varennes et Notre-Dame-de-Stanbridge, et celle-ci découle de l’appel de projets tenu en 2015 pour ce programme.

« Je salue ces initiatives des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Varennes et Notre-Dame-de-Stanbridge qui encourageront la pratique d’activités physiques par les aînés et leur donneront accès à des lieux accueillants et adaptés à leurs besoins. Ces projets contribueront au vieillissement actif et en santé des personnes aînées de ces communautés ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie et de celles de tous les citoyens. Je remercie ces trois municipalités pour leurs actions qui contribuent à créer des milieux de vie stimulants et agréables pour tous », a mentionné Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie.