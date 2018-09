36 parties de balle donnée pour combattre la maladie de James

Tournoi des pompiers de Varennes

La communauté de Varennes et des environs se mobilise pour aider financièrement une jeune famille de Verchères à acquérir une chambre hyperbare pour soigner le petit James Martel, 2 ans, atteint d’hémiparésie, une forme de paralysie cérébrale.

Les 22 et 23 septembre prochains, plus de 400 joueurs prendront part au tournoi de balle donnée organisé par les pompiers de Varennes au parc Pré-Vert. Chaque année depuis quatre ans, ils organisent un tournoi au profit de différentes causes caritatives dédiées aux enfants. « Trente-six équipes sont inscrites, mais l’événement est rendu tellement populaire que nous avons dû en refuser huit », indique Sébastien Adam, l’un des organisateurs.

« Nous remettons 100 % des profits à des causes reliées à des enfants en difficulté. Cette année, nous allons jouer pour aider un confrère pompier à Laval et à Verchères, et citoyen de cette municipalité. Il veut acheter une chambre hyperbare pour combattre la maladie de son fils.» Présentement, il loue l’appareil médical d’une valeur de 25 000 $ avec une option d’achat.

Touché

« Je suis extrêmement touché par le geste des pompiers. Ce sont eux qui m’ont contacté pour m’offrir cette aide », dit le père, Jean-Sébastien Martel qui, grâce à plusieurs participations à des triathlons vêtus de son uniforme de pompier, a réussi à sensibiliser la population à cette maladie et à amasser de l’argent pour acheter la chambre. Il ne lui restait qu’une somme de 10 000 $ à trouver.

« La maladie, depuis sa naissance, affecte la motricité de James du côté droit de son corps, et se manifeste par des raideurs et des faiblesses de ses mouvements. L’oxygénothérapie, consiste à envoyer une concentration élevée d’oxygène au cerveau, contribue à régénérer les cellules. Ce traitement est très efficace chez les enfants de 0 à 5 ans », explique-t-il.

Il a mis sur pied le projet Jamelio dans le but d’amasser des fonds pour l’achat de la chambre hyperbare, et aussi pour la Fondation Marie Enfant de l’Hôpital Sainte-Justine afin d’aider au développement et à la recherche sur l’hémiparésie. « Lorsque la chambre hyperbare sera achetée, je vais poursuivre mon implication pour aider les autres enfants malades.»

54 parties

Cinquante-quatre parties seront disputées le samedi, de 8 h à 22 h, alors que se dérouleront les finales le dimanche. « Aucune bourse ne sera décernée, puisque nous jouons pour le plaisir et pour une bonne cause. Il y aura sur place une cantine et les profits des ventes s’ajouteront à ceux réalisés par les frais d’inscription des équipes. Notre objectif est de dépasser les 20 000 $ », mentionne M. Adam.

Une grande partie des profits sera remise à la famille Martel, et la différence ira à l’organisme Les Amis du Crépuscule qui a pour mission l’accompagnement des personnes qui sont confrontées à la mort. Plusieurs bénévoles se sont également associés à l’événement.

Un tournoi qui frappe !

– 2015 : 6000 $ de dons offerts à la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés, section enfants

– 2016 : 11 000 $ au Club des Petits déjeuners

– 2017 : 10 000 $ pour l’achat d’une chambre hyperbare à une fillette de Varennes. 6 000 $ à l’Eucan.

– Objectif 2018 : plus de 20 000 $