36 h en couleurs au parc Michel-Chartrand du 6 au 8 octobre

C’est un rendez-vous pour petits et grands au parc Michel-Chartrand, du 6 au 8 octobre, pour bouger et profiter d’une programmation diversifiée.

RTL : transporteur officiel RTL

Du 6 octobre, dès 18 h, jusqu’au 8 octobre, optez pour le transport collectif et évitez les problèmes de stationnement. Le service sera gratuit sur la ligne 71, en partance du métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke jusqu’au parc Michel-Chartrand.

Découpez le coupon (JPG, 143 ko) à remettre lorsque vous montez à bord

Un coupon d’embarquement par personne, par passage.

Vendredi 6 octobre

10 h à 11 h

Marche intergénérationnelle

Famille qui s’amuse

Marchons en famille dans un parcours animé de 1 km à 3 km. Activités : cabine photo, mur de craie, tente ISO famille, zone 0 à 5 ans. Collation offerte aux participants.

18 h à 20 h

Rallye nocturne

Partez à l’aventure dans un circuit où vous en verrez de toutes les couleurs. Défis et animations seront de la partie.

20 h 15

Les Aventures du Capitaine Bobette : le film

Cinéma en plein air Les Aventures du Capitaine Bobette : le film

Apportez vos couvertures et vos chaises.

Samedi 7 octobre

10 h à 17 h

Fête familiale

C’est sur le thème de la couleur que le parc Michel-Chartrand vous propose une programmation dynamique et diversifiée. Lors de cette journée, une palette d’émotions sera au menu. Jeux gonflables, tour en toile d’araignée, Jumpaï, sports, kart à pédale, atelier d’art urbain, mur de craie, maquillage. Produits frais et bouchées gourmandes offerts par le Marché public de Longueuil.

Jeux d’adresse

12 h

Pique-nique haut en couleur

Fillettes

Petits et grands sont invités à pique-niquer dans une zone spécialement aménagée pour l’occasion. Habillez-vous de façon colorée et apportez votre lunch.

Dimanche 8 octobre

7 h à 12 h

Demi-Marathon de Longueuil

Marathon

Rouge, vert, jaune, uni ou multicolore, choisissez vos couleurs et mettez-en plein la vue lors de cette course automnale. Des parcours de 1, 3, 5, 10 et 21,1 km sont offerts. Animation sur le site (inscription requise à coursesthematiques.com).

(Source : Ville de Longueuil)